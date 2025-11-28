Slušaj vest

Vikend horoskop za period od 28. do 30. novembra 2025. otkriva šta svaki znak Zodijaka očekuje na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.

Ovan

Ovan

Naredni dani donose snažan nalet energije i potrebu da izrazite svoje ideje na praktičan način. Fokus će biti na kreativnim zadacima i društvenim interakcijama koje vas podstiču da razmišljate šire. Dobro je vreme da završite započete obaveze i rasteretite um. Emocije mogu biti pojačane, ali ih lako pretvarate u motivaciju. U ljubavi vas očekuje jasnija komunikacija i mirnije raspoloženje. Kratka šetnja, razgovor ili zajednička aktivnost dodatno učvršćuju odnos.

Bik

Bik

Ovaj vikend naglašava potrebu da se posvetite ličnim ciljevima i praktičnim planovima. Imaćete dovoljno strpljenja da rešite ono što dugo odlažete. Otvorenost prema novim pristupima donosi stabilan napredak, posebno u finansijama. Dobro je vreme da napravite red u obavezama i osvestite svoje prioritete. U ljubavi vas očekuje smiren tonalitet - jasnije razumete partnera i lakše postižete zajednički dogovor. Samci privlače osobe sa sličnim vrednostima.

Blizanci

Blizanci

Naredni dani donose susrete koji šire vašu perspektivu i podstiču intelektualnu znatiželju. Razgovori sa poznanicima ili prijateljima vode ka korisnim idejama. Posebno ste inspirisani da pokrenete aktivnost koja zahteva komunikaciju ili analiziranje. Vaša energija biće stabilna, ali pazite da se ne rasipate. U ljubavi se otvaraju prijatni trenuci razumevanja i duhovite razmene. Partner će ceniti vašu spontanost, a samci privlače pažnju šarmom.

Rak

Rak

Naredni dani vas navode da preispitate svoje prioritete i posvetite više pažnje unutrašnjem miru. Porodični odnosi dolaze u prvi plan, a vaša briga i strpljenje donose harmoniju. Emocije mogu biti duboke, ali imate snagu da njima upravljate. Dobro je vreme za tiše aktivnosti, šetnju ili brigu o domu. U ljubavi se produbljuje bliskost kroz iskrene razgovore. Partner oseća vašu toplinu, a samci privlače osobe koje cene nežnost i stabilnost.

Lav

Lav

Ovaj vikend ističe vašu harizmu i sposobnost da vodite druge. Bićete primećeni gde god se pojavite, a vaše ideje nailaze na podršku. Idealno je vreme za predstavljanje planova ili učestvovanje u grupnim aktivnostima. Energija vam je stabilna i podsticajna. U ljubavi dolazi talas topline; partner ceni vašu otvorenost, a samci privlače poglede svojim samopouzdanjem. Svaka iskrena inicijativa donosi pozitivan odgovor.

Devica

Devica

Naredni dani podstiču fokus na zdravlju i mentalnoj ravnoteži. Potreban vam je mir, uređen ritam i jasna organizacija dana. Šetnja, tiha aktivnost ili kratka pauza pomoći će vam da obnovite snagu. Vaša analitičnost biće izoštrena, pa lako uviđate šta treba poboljšati u svakodnevici. U ljubavi vlada blaga, stabilna atmosfera. Partner poštuje vaš mirniji tempo, a samci privlače osobe koje cene promišljenost i autentičnost.

Vaga

Vaga

Ovaj vikend donosi naglasak na ličnim odnosima i potrebi za skladom. Razgovori će biti jasni i produktivni, a vi spremni da saslušate i izrazite ono što želite. Otvoren pristup donosi bolje razumevanje s voljenima. Dobro je vreme za okupljanja ili manje društvene aktivnosti. U ljubavi dolazi harmonija i osećaj da stvari padaju na svoje mesto. Samci mogu privući osobu koja ceni diplomatičnost i nežan pristup.

Škorpija

Škorpija

Naredni dani podstiču važna saznanja u vezi s karijerom i dugoročnim ambicijama. Intuicija vam je snažna i ukazuje na pravi pravac. Spremni ste da preuzmete inicijativu i napravite pametan korak napred. Analiza i planiranje donose korist. U ljubavi se otvara prostor za iskrenost i dublje razumevanje. Partner će ceniti vašu posvećenost, a samci privlače ljude intrigantnim stavom i tihom snagom.

Strelac

Strelac

Ovaj vikend budi želju za promenom, kretanjem i novim iskustvima. Osećate potrebu da izađete iz rutine, makar kroz kratko putovanje ili upoznavanje nečeg novog. Vaša radoznalost donosi osveženje i optimizam. Dobro je vreme za aktivnosti koje šire vidike. U ljubavi stiže toplina i spontanost; partner uživa u vašoj razigranoj energiji, a samci lako stvaraju nove kontakte koji mogu prerasti u nešto stabilnije.

Jarac

Jarac

Ovaj vikend donosi period introspekcije i analiziranja vaših dugoročnih ciljeva. Potreban vam je miran prostor da razmotrite prioritete i prilagodite planove. Stabilna energija omogućava jasnije sagledavanje situacija. Dobro je vreme za zapisivanje ideja ili planiranje narednih koraka. Novac vas četo stavlja na muke. U ljubavi vas očekuje smiren odnos i veće razumevanje. Samci privlače osobe koje cene ozbiljnost i pouzdanost.

Vodolija

Vodolija

Prema vikend horoskopu od 28. do 30. novembra 2025, naredni dani podstiču nove ideje, kreativnost i otvorenost prema saradnji. Bićete inspirisani da razmišljate izvan okvira i povežete se sa ljudima koji dele sličan način razmišljanja. Aktivnosti koje uključuju inovacije donose posebnu motivaciju. U ljubavi dolazi prijatna lakoća: partner ceni vašu originalnost, a samci privlače pažnju neobičnim šarmom i duhovitošću.

Ribe

Ribe

Ovaj vikend donosi duboku intuiciju i potrebu za unutrašnjim mirom. Emocije će biti izražene, ali vas vode ka jasnijem razumevanju sebe. Idealno je vreme za umetničke aktivnosti, boravak u prirodi ili sve što vas povezuje s tišinom. U ljubavi dolazi nežnost i bliskost; partner oseća vašu toplinu, a samci privlače osobe koje cene iskrenost i emotivnu dubinu.

