Mrka boja je uglavnom sinonim za tamnu, toplu smeđu, braonkastu boju. Često se smatra crnom, ali nije u potpunosti ista. Najveći broj ljudi je povezuje sa tamnim bojama u prirodi - bojom drveta, zemlje, lišća… Pojednostavljeno, može se izjednačiti sa tamnim nijansama.

Šta je onda “mrka kapa”?

Poreklo izraza vodi nas u davnu prošlost, tačnije u Srednji vek, i jednu neobičnu praksu koja je tada postojala.

Naime, glasnici koji su prevaljivali velike udaljenosti i u gradove i utvrđenja donosili vesti, nosili su kape, a kako su uglavnom bili na konjima, bili su vidljivi izdaleka.

Priča kaže da su, ako bi donosili dobre vesti, na glavama imali bele ili svetle kape. Ako bi pak novosti bile loše - da je u blizini neprijateljska vojska ili epidemija kuge na pr, stavljali bi crne, tamne tj. mrke kape.

Straža sa osmatračnica bi ih tako videla, pa bi tako unapred saznala kakve vesti očekuje.

Glasnika danas već odavno više nema, ali je izraz koji označava tešku, neizvesnu situaciju ostao - mrka kapa.

(Kurir.rs/LepoteSrbije)

 VIDEO: Koliko je srpski jezik ugrpžen novim izrazima: 

Koliko je srpski jezik ugrožen novim izrazima? Noviteti se objavljuju u specijalnim rečnicima, evo kako da saznate šta možete i zavnično da koristite Izvor: Kurir televizija