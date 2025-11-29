Slušaj vest

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje u subotu.

OVAN

Period je nepovoljan za rizična investiranja, pa je neophodan oprez prilikom donošenja važnih odluka. Finansijski rizik. Ovaj period vam donosi mogućnost ulaska u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko posla. Bićete skloni upalama i infekcijama i svakako je najbolje da na vreme dobijete stručnu pomoć.

BIK

Ovaj period je nepovoljan za pokretanje novog posla i početak nove poslovne saradnje. Potrudite se da završite ono što ste započeli. Pruža vam se prilika da započnete strastvenu avanturu sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Nastupa period koji vam na polju zdravlja donosi slabosti i probleme.

BLIZANCI

Pripazite se prilikom potpisivanja dokumenata i sklapanja ugovora, budući da postoji velika mogućnost previda. Jedan stari problem može da oživi ovih dana između vas i partnera. Ovog puta zahteva hitno rešavanje. Veoma je važno da date sve od sebe kako biste stvarali što zdravije navike.

RAK

Danas ćete uspešno rešiti jedan krupan administrativni problem. To će vam omogućiti da nastavite da obavljate rad na važnom projektu. Slobodne Rakove očekuje početak veze sa osobom u znaku Škorpije ili Jarca. Moguć je veći pad imuniteta i zato je važno da unosite dovoljno vitamina.

LAV

Ovaj dan vam donosi poslovni uspeh čak i ukoliko se budete upustili u poslovni rizik. Unapređenje finansijske situacije. Poznanstvo s veoma zanimljivom osobom na jednoj zabavi može da se pretvori u mnogo više. Važno je da se pravilno hranite, da dovoljno spavate i unosite dovoljno tečnosti.

DEVICA

Device koje sarađuju sa stranim kompanijama ili planiraju da putuju u inostranstvo da rade mogu da očekuju uspešan ishod. Uspešno ćete prevazići i problem između vas i partnera, a u tome će vam pomoći potpuno otvoren razgovor. Ovo je faza u kojoj možete biti skloni raznim bolestima - virusnim infekcijama, upalama...

VAGA

Zahvaljujući mudroj poslovnoj odluci tokom ovog dana poći će vam za rukom da ostvarite znatan dobitak. Slobodne Vage sve vreme su okružene obožavaocima. Biće vam lako da odaberete onog pravog. Mogući su problemi sa organima za varenje, ali i umor, malaksalost, nizak pritisak...

ŠKORPIJA

Uspešan period za Škorpije koje se bave uslužnim delatnostima. Povećan obim posla doneće vam dobru zaradu. Ljubomorne scene između vas i partnera biće kratkotrajne. Nakon toga će doći do većeg zbližavanja. Pred vama je faza u kojoj ćete imati dosta smetnji vezanih za kardiovaskularni sistem.

STRELAC

Ovaj dan posvetićete ponovnom planiranju radnih aktivnosti, budući da je došlo do neočekivanog spleta okolnosti. Slobodne Strelčeve očekuje izazov veze na daljinu, jer im se dopada osoba koja živi daleko od njih. Vodite računa o problemima s pritiskom. Redovno uzimajte terapiju koju vam je lekar prepisao.

JARAC

Poslovna komunikacija može biti problematična tokom ovog dana, jer lako može doći do nesporazuma. Ovaj dan posvetićete planiranju zajedničkog putovanja s partnerom. Pred vama je romantičan period. Potrudite se da budete odgovorni prema svom zdravlju. Budite fizički aktivni, izbegavajte stres.

VODOLIJA

Nije preporučljivo da danas ulazite u rizične investicije. Oslonite se više na odluke na timskom nivou. Vodolije koje su u braku mogu da imaju prilično turbulentan period u odnosu s partnerom. Moguće su razmirice. Krvotok vam je takođe jedna od slabih tačaka.

RIBE

Uspešno ćete završiti rad na jednom veoma važnom projektu. Očekuju vas pohvale kolega i poslovnih partnera. Finansijski dobitak. Vaš odnos s partnerom prožet je harmonijom. Planirate zajedničko putovanje. Naglašeni su problemi s varenjem, pa o tome sada najviše treba da vodite računa.

