Svetski putnik Nik na svom Jutjub nalogu "Indigo Traveller" često postavlja svoja iskustva sa putovanja u različitim delovima sveta. Nedavno se obreo i u komšiluku, u susednoj Rumuniji, gde je odlučio da obiđe jedno bogato romsko naselje, prepuno luksuznim palatama i skupim automobilima.

- Danas ćemo sresti neke od najbogatijih Roma na svetu, koji imaju ogromne palate. U vlasništvu imaju čitave kvartove, automobile od 200.000 evra, trinaestogodišnje sinove koji nasleđuju palate da u njima žive sa svojim suprugama, i dovoljno zlata da potone brod. Bogatstvo nezamislivo, vrhunsko gostoprimstvo i prizori koji su, iskreno, vrlo neobični. Jedan od najunikatnijih dana u mom životu - počeo je Nik opsiujući uzbuđeno svoje putešestvije.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju romske palate u Rumuniji:

Romske palate u Rumuniji Foto: printscreen/youtube/Indigo Traveller

Nikov cilj bio je da prikaže bogate Rome i kako oni žive, s obzirom na to da "mnogi obično vezuju Rome za siromaštvo".

Nika je kroz naselje sproveo Bil, koji mu je bio vodič, u Mercedesu vrednom nekoliko stotina hiljada evra. On je, po njegovim rečima, jedan od najuticajnijih ljudi među tamošnjim Romima.

- Pokušao sam da stavim pojas, ali mi je rekao: „Nemoj to da radiš. Ja sam gazda. Policija mi ništa ne može.“ Inače uvek nosim pojas, ali kada ste „u njegovom svetu“, radite kako vam kaže - rekao je Nik.

Bil je Niku rekao da snimi šta god želi.

- Kada smo stigli, rekli su nam da je Bil najbogatiji čovek u kraju i da ga kontroliše. On je gazda. Iskreno, zaprepašćen sam. Rekli su: „Mi ne živimo u kućama, mi živimo u palatama.“ Upravo dolazimo u jednu od njih. Pokazuje kuće i kaže: „Sve ove su moje" - nastavio je Nik.

Foto: printscreen/youtube/Indigo Traveller

- Ovo je prava rumunska romska palata. Ovde žive najbogatiji Romi u Rumuniji, verovatno i na svetu. Njegova majka je najbogatija žena. Veruju u Boga. Kaže da su uz Božju pomoć sve ostvarili. Od bake i dede nasleđuju zlato, jer je tradicija da se zlato ostavlja deci. Primetio sam i njegove zlatne zube. Bil ima tri ćerke i samo jednog muškog naslednika, Jakoba. On će biti sledeći vođa, naslednik prestola - otkrio je Nik i zatim opisao kako izgleda kuća.

- U spavaćoj sobi - ogroman krevet, Mercedes-Benz tema, sve blještavo. Kupatilo ukrašeno, posvuda natpisi o Bogu. Mnogi rođaci su tu. Pokazuju ogromne vaze, nameštaj iz Egipta, zavese sa zlatnim nitima, srce na plafonu. Neverovatno. Kažu da su poštena porodica, da rade, ne kradu, ne siluju. Kažu da postoji mnogo vrsta Roma - oni koji veruju u Boga i žive pošteno, i oni koji prave probleme. A ti „problematični“ kvare sliku cele zajednice - preneo je Nik šta su mu domaćini rekli.

Ćerka najmoćnijeg Roma u naselju ima 18 godina i već je udata. Porodica joj je dala zlato, tepihe, novac...

Pogledajte u galeriji kako izgledaju romske palate u Rumuniji:

Romske palate u Rumuniji Foto: printscreen/youtube/Indigo Traveller

Mermer znači moć u romskoj tradiciji. Cela kuća je obložena vrednim rumunskim mermerom i puna je kineskih antikviteta. Porodica je pre Božića kupila novi automobil od 200.000 evra. Imaju više vozila, više kuća, uz Božju pomoć, kako kažu. Imaju 10 to 12 automobila, i svi su marke Mercedes.

Ono što je zanimljivo je da Romi u ovom rumunskom naselju ne idu na sud, već imaju svoje zakone, kako Nik prenosi. Kazna za nedela je uvek zlato, nikad zatvor. Navodno 66 godina nije bilo nijednog zločina. Zvaničnu policiju ne priznaju. Ovo je njihov svet.

U obilazak naredne palate sproveo ih je dečak koji ima 10 godina, a oženiće se sa 13. Palata stoji prazna dok on ne poraste. Prema rečima meštana, moć u porodici pripada muškarcima, ne ženama.

- Morao sam da spomenem nešto što se dogodilo rano tokom dana: ponudili su mi da vidim tradicionalnu igru devojaka. Rekao sam da bih voleo. Nakon toga su mi rekli da to košta 200 evra. U redu, bili su veoma gostoljubivi. Kasnije je cena porasla na 300 evra. Na kraju su me odvezli do bankomata da podignem novac. Ples je trajao oko pet minuta - ispričao je Nik ilustrujući njihov odnos prema novcu, i dodao:

- Pitao sam ih nekoliko puta čime se bave - rekli su da su nasledili mnogo, a i da prave burad za alkohol. Međutim, odgovori nisu bili naročito jasni. Bilo je ovo interesantno i nezaboravno iskustvo. Jedan od najneobičnijih dana na putovanjima - zaključio je Nik.

