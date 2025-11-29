Slušaj vest

Božićni post, kao i svaki višednevni post u pravoslavnoj tradiciji, služi kao duhovna priprema za Božić, kao najradosniji hrišćanski praznik. Njegova svrha je da vernik, kroz uzdržavanje i molitvu, stigne do dana kada se slavi Hristovo rođenje u stanju dublje unutrašnje budnosti i blagodarnosti.

Hrišćanin koji posti nastoji da istraje do kraja, kako bi praznični dan bio smisleniji i uzvišen trenutak.

Malo je poznato da se božićni post naziva i Filipov post, pošto počinje nakon dana posvećenog Svetom apostolu Filipu, jednom od dvanaestorice Hristovih učenika.

Po trajanju je božićni drugi najduži post u godini, odmah posle velikog Uskršnjeg, a manje je strog i od Uskršnjeg i od Velikogospojinskog posta.

Uz odricanje od namirnica životinjskog porekla i alkohola, ovaj post se odnosi i na unutrašnju čistotu. Crkva uči da je post istinski tek kada su i telo i duh u skladu, odnosno kada se čovek istovremeno oslobađa rđavih misli, postupaka i navika, tako da to treba sve vreme da prati izmenjen način ishrane u posnim danima.

Pravila božićnog posta

Tokom velikog božićnog posta pravila su jasna: ne konzumiraju se meso, jaja i beli mrs (poput mleka, sira, kajmaka i pavlake). Ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka, koji se provode u postu „na vodi“. Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i na Vavedenje Presvete Bogorodice, čak i ako ovaj praznik padne u dane strogog posta.

Foto: Shutterstock

Post po nedeljama

  • Prva nedelja božićnog posta: Post se započinje u blažoj formi: dozvoljeni su riba, vino i ulje, dok se sredom i petkom posti na vodi.
  • Druga nedelja božićnog posta: Režim ostaje isti kao u prvoj nedelji, riba, ulje i vino su dozvoljeni, a sredom i petkom važi strog post.
  • Treća nedelja božićnog posta: Hrana se organizuje po istom pravilu kao u prve dve nedelje.
  • Četvrta nedelja božićnog posta: Strogoća posta se pojačava. Riba je dozvoljena samo za praznik ili tokom vikenda, dok su sreda i petak i dalje dani posta na vodi.
  • Peta nedelja božićnog posta: Riba više nije dozvoljena, ali su ulje i vino i dalje mogući. Sredom i petkom se praktikuje strog post.
  • Šesta nedelja božićnog posta: Završna sedmica je najstroža i posti se na vodi sve do Badnjeg dana, kada se tradicionalno priprema i jede posna hrana.

(Kurir.rs/ Glossy)

