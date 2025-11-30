Slušaj vest

Dnevni horoskop za 30. novembar. Poslednji dan u mesecu mnogim horoskopskim znacima doneće dugoočekivane promene. Nekim prapdnicima Zodijaka će se sreća nasmešiti, a nekima doneti probleme.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan doneće vam uspešan završetak rada na jednom važnom projektu. Nadređeni će vam uputiti pohvale i priznanja. Konstruktivnim razgovorom s partnerom danas ćete uspešno prevazići jedan dugotrajan problem u vezi. Moguće su komplikacije vezane za debelo i slepo crevo.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Potpuno ste se usredsredili na finansije, a ovog dana ćete uspešno prevazići komplikovanu situaciju na poslu. Pruža vam se prilika da započnete strastvenu avanturu sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. U većoj meri vam sada zdravlje zavisi od navika vezanih za ishranu, kao i za unos tečnosti.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan obeležiće uspešan poslovni sastanak na kom ćete postići unosan poslovni sporazum. Finansijski dobitak. Slobodnim Blizancima predstoji poznanstvo s veoma zanimljivom osobom u znaku Vodolije ili Lava. Potrudite se da izbegavate poroke.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rakove koji se bave trgovinom ili sarađuju sa inostranstvom danas očekuju odlični rezultati. Finansijski dobitak. Nesuglasice na porodičnom nivou možete prevazići samo tako što ćete pronaći kompromisno rešenje. Možete da očekujete da ćete imati probleme s grlom, sinusima, da ćete biti skloni prehladama, upalama, infekcijama.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neočekivani finansijski dobitak obeležiće ovaj dan. Očekuje vas podrška uticajne osobe u napredovanju u karijeri. Osećate se neshvaćeno od vaših ukućana. Rešite sve nedoumice otvorenim razgovorom. Važno je da unosite dovoljno vitamina. Posavetujte se s lekarom o svemu što vas muči.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device koje se bave prosvetom, kreativnim zanimanjem i nekretninama mogu da očekuju odlične rezultate. Imate osećaj da vas ne shvataju vaši najbliži. Vaš odnos s partnerom zahteva dodatna prilagođavanja. Utopljavajte se, pijte čajeve, vodite računa da se ne prehladite.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Oprezno upravljajte novcem, posebno ukoliko sarađujete prvi put s poslovnim partnerima i ako procenite da postoji rizik. Moguća je ljubav na prvi pogled sa osobom koja će vas fascinirati svojim kompletnim nastupom. Podložni ste brojnim sitnim tegobama, od kijavice do alergija.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete uspešno rešiti jedan krupan administrativni problem. Dobićete pohvale od nadređenih. Vaš odnos s partnerom se već neko vreme odvija po sistemu vruće-hladno. Ne želite da se uključite u te igre. Ovo je faza u kojoj vam je kvalitetan san od velikog značaja.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nalazite se u situaciji da organizujete svoj dosadašnji način poslovanja. To će vam doneti bolje rezultate. Uspešno ćete prevazići problem u vezi s partnerom, bilo da je reč o krizi poverenja ili nečemu drugom. Intuicija će vam takođe biti veoma naglašena, kao i snovi, pa obratite pažnju na to šta sanjate.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarčeve koji se nalaze na rukovodećem položaju danas očekuje posebno zadovoljstvo. Ostvarićete natprosečne rezultate. Slobodni Jarčevi se mogu naći u ljubavnoj dilemi između dve osobe koje im se podjednako dopadaju. Nađite svaki dan dovoljno vremena za sebe.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Potrudite se da danas što jasnije izlažete svoje ideje. Vrlo lako se može desiti da budete pogrešno shvaćeni. Nesuglasice s partnerom mogu vas izbaciti iz takta. Sve se može pretvoriti u raspravu. Kad je u pitanju zdravlje, možete da očekujete period u kom ćete imati manje probleme zbog stresa.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete uspešno premostiti jednu prepreku koja se može pojaviti u razvoju poslovanja. Uspeh na timskom nivou. Partner pokazuje znake nepoverenja prema vama, a to vas sve vreme iritira. Uskoro vas očekuje rasprava. Zbog česte napetosti vaše zdravlje na neki način može da ispašta.