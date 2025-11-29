Slušaj vest

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol stekla je ogromnu popularnost nakon Svetskog prvenstva u fudbalu koje je održano u Kataru. Ova fatalna crnka sada je odlučila da unovči slavu te je snimila i prvu pesmu.

Vrući kadrovi u spotu privukli su pažnju muškaraca širom regiona. U crnom latekst bodiju ova lepotica se uvijala u svim mogućim pozama pa je malo ko pesmu uopšte islušao dok im je pogled maltene hipnotisano zalepljen za ekran.

Kadrovi iz spota Ivane Knol:

1/10 Vidi galeriju Ivana Knol objavila spot i pesmu Foto: Knolldoll/youtube

Ivanin snimak skupio je nešto više od 20.000 pregleda za sedam dana. Međutim, komentari mahom nisu bili pozitivni:

" Ovo nije muzika", "Ovo je samo reklama za promovisanje njenog uobičajenog posla", "nema veze sa muzikom", samo su neki od komentara ispod simka ja Jutjubu.

Kako Ivana izgleda bez fotošopa

Na paparaco fotografijama i onima koje je Ivana Knol objavila i te kako se vidi razlika, a zgodna Hrvatica nije odolela da u fotošopu ne uredi svoj struk, "ispegla" lice i sve one sitne nesavršenosti.

Ivana bez fotošopa Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Fotograf je uspeo da uhvati svaki delić Ivaninih oblina u malom roze bikiniju koji je istakao njenu bujnu pozadinu.

S plaže je i sama objavila nekoliko fotki na Instagramu, a koliko stvarnost s ovim prizorima baš i nema puno veze, uverite se i sami.

1/16 Vidi galeriju Navijačica Hrvatske izazvala veliku pažnju tokom EURO 2024. Foto: Instagram/knolldoll, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ivanu često prozivaju za preterano uređivanje svojih fotografija i snimaka, ali svejedno je na Instagramu verno prati čak 3,2 miliona ljudi. Većinu tih pratitlaca stekla je tokom Svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru, kada su njene fotografije s tribina obilazile svet.

Poslednjih nekoliko meseci baza joj je Majami, a tamo se druži i sa svetskim zvezdama, poput glumca Leonarda Dikaprija, repera Drejka, košarkaša Šekila O Nila i drugih.