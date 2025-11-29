Slušaj vest

Kolektivna tarot karta za decembar, kada je tarot horoskop u pitanju, je Četvorka pehara i to obrnuta. Pošto je mlad Mesec uvek vezan za nove početke, prihvatite nove početke ovog meseca, posebno oko 20. decembra. Umesto da čekate januar da započnete iznova, nema boljeg trenutka od sada da pokrenete projekat, novu rutinu ili da počnete nešto iznova u svom životu.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Đavo

Vaša tarot karta za decembar za tarot horoskop je Đavo, i ona se odnosi na iskušenje koje dolazi u obliku poroka. Obično se oslanjate na svoju volju, ali pre nego što godina završi, mogli biste previše zavisiti od navike koja vam trenutno deluje korisno (ili čak neophodno). Ono što ta navika zaista radi jeste da vas odvodi putem koji nije dobar za vašu budućnost.

Obratite pažnju na svoje okidače i uverenja koja vas mogu povući dole oko punog Meseca 4. decembra. Svest o tome pomoći će vam da izbegnete lošu naviku koja vas ne približava ciljevima. Decembar je mesec primene svih lekcija kako biste završili godinu na visokoj noti. Koje prepreke ili iskušenja ste prevazišli?

Iskoristite ovaj mesec da planirate buduće ciljeve. Možda ćete otkriti da ste spremni za novi izazov. Ako budete pozvani na kancelarijsku zabavu, pohvalite druge i podelite koliko vam je značilo vreme provedeno zajedno. Iskoristite kraj godine za umrežavanje i izgradnju dobrih odnosa koji mogu da pokrenu prosperitetnu 2026. godinu.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Tarot karta za decembar: Dva pehara, obrnuta

Vaša karta za tarot horoskop je Dva pehara, obrnuta, koja otkriva situaciju ili osećaj da vaš život nije u ravnoteži. Obožavate lepotu rutine i da sve bude na svom mestu. Ipak, sada ćete morati da odlučite šta želite i šta možete da podnesete u životu.

Šta vam je potrebno da sve vratite u red? To je moguće, ali promena mora prvo početi i završiti s vama. Vreme je da preispitate sve što ste postigli i postavite nove ciljeve. Mlad Mesec u Strelcu je savršeno vreme da usmerite pažnju na svoje ciljeve sa novim pogledom.

Šta želite da nastavite u 2026? Kako biste mogli raditi stvari drugačije? Koja prijateljstva ili partnerstva su korisna i vredna očuvanja? Na kojim oblastima života želite da se više fokusirate? Baveći se ovim pitanjima, završićete decembar snažno, a vi ste uvek snažni!

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Kralj Pentakla

Vaša tarot karta za decembar je Kralj Pentakla, simbol izuzetno uspešne osobe koja je zaslužila svoje nagrade i izgradila život snage i prosperiteta kroz naporan rad.

Kao Kralj Pentakla, ništa vas ne može dugo zadržati od ostvarivanja vaših ciljeva. Vi ste otporni i moćni, i pre nego što godina završi, pokazaćete to sebi i drugima. Decembar otkriva kako se vaš trud isplati. Pun Mesec u vašem znaku pomaže vam da otpustite staru verziju sebe koja vas sprečava da stvorite budućnost koju želite.

Mlad Mesec 20. decembra donosi obećavajući, obostrano koristan odnos. Možda ćete dobiti nove nagrade koje niste očekivali od partnera, člana porodice ili prijatelja, i to može delovati kao nasledstvo. Vaši doprinosi donose finansijsku sigurnost i nadu za novu godinu.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Deset Pentakla, obrnuta

Vaša tarot karta za decembar je Deset Pentakla, obrnuta, što je upozorenje na probleme u porodici koji mogu dovesti do finansijske i emocionalne nestabilnosti. Ti problemi mogu biti povezani sa novcem.

U decembru, pazite da ne trošite više nego što zarađujete, posebno oko punog Meseca 4. decembra, naročito ako delite budžet sa nekim. Iako su kupovina skupih poklona ili iskorišćavanje popusta primamljivi, mudro je da to izbegavate. Pratite svoj budžet i budite štedljivi. Razmislite o ručno rađenim poklonima ili iskustvima umesto takmičarskog darivanja.

Možda ćete otkriti da će godina bolje da se završi ako ne koristite previše kreditnu karticu. Razgovarajte o onome što želite da kupite ako znate da vaša odluka utiče na druge, čak i ako verujete da će taj uticaj biti pozitivan. Čak i ako često dobijate lep bonus, vaša tarot karta upozorava da ga ne trošite pre nego što novac stigne na račun.

Dobra vest je da ako budete štedljivi, završit ćete godinu na visokoj noti, ali ako se prepuštate kupovini ili rasipništvu, 2026. možete započeti na pogrešan način.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Sud, obrnut

Vaša tarot karta za decembar je Sud, koja se često pojavljuje neposredno pre nego što napravite značajnu životnu promenu. Šta se nadate da postignete pre nego što mesec završi? Koja je vaša strategija da tamo stignete?

Mlad Mesec 20. decembra odnosi se na planiranje strategije za veći rast i širenje. Možda ćete se osećati vrlo zadovoljno kako se godina završila za vas. Možete ostvariti sve svoje finansijske ciljeve i planove.

Međutim, ovog meseca otkrićete još mnogo zlatnih prilika i osećati ćete se spremni da osvojite svet. Podizanje svog uma ove godine pomoći će vam da sagledate šta je funkcionisalo, a šta nije. Vraćate se na početak.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Devet štapova

Vaša tarot karta za decembar je Devet štapova, koja govori o tome da se probijate kroz težak period, posebno onaj koji vam donosi veliku nagradu kada prođe.

Pošto je decembar mesec završetaka, stabilnosti i zahvalnosti za život koji ste izgradili, razmislite o tome šta vas motiviše. Za vas, stabilnost ne znači dosadno. Uživate u tome koliko je život postao predvidiv, i možda želite da osigurate više istog u budućnosti.

Naći ćete se u periodu u životu kada stvari teku glatko oko punog Meseca 4. decembra. Mlad Mesec 20. decembra je savršeno vreme da zapišete sve sjajne stvari koje ste postigli. Osnova koju ste postavili u 2025. može vam pružiti sve što vam je potrebno da planirate budućnost.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Deset mačeva, obrnuta

Vaša karta za tarot horoskop je Deset mačeva, obrnuta, koja se odnosi na prevazilaženje tuga, posebno emotivno teških koje su zaista povredile vaš duh.

Decembar je mesec da prihvatite novi identitet i proslavite koliko ste napredovali. Vi više ne želite da čuvate stare simbole prošlih ljubavi ili stvari koje vas podsećaju na prošle povrede. Možda ćete utišati društvene naloge prijatelja ili članova porodice koji nisu mogli da vas prate na ovom ljubavlju ispunjenom putovanju i udaljiti se mirno, bez besa ili ogorčenosti.

Vaš pogled na odnose se promenio. Bio je dug put do ovog trenutka, ali u decembru ćete shvatiti da su sav trud i rad bili vredni. Vaši odnosi napreduju, a vi imate život koji jedva čekate da živite.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Četvorka pehara, obrnuta

Vaša tarot karta za decembar je Četvorka pehara, obrnuta, koja govori o pronalaženju interesovanja za hobi, odnos ili situaciju za koju ste na početku izgubili interes. Možda ćete otkriti obnovljeno interesovanje koje vas uči kako da prihvatite život bez zadržavanja.

Radili ste naporno tokom cele godine da izgradite život koji uživate i želite da živite. Može biti primamljivo da nastavite da radite jednako naporno i ovog meseca, ali važno je da se povučete i uživate u svom uspehu.

Planirajte buduće putovanje. Putujte i posećujte porodicu i prijatelje. Stvarajte uspomene. Radite nešto što stimuliše vaš um i hrani vašu dušu.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Kralj pehara

Vaša tarot karta za decembar je Kralj pehara, koji predstavlja stabilnu energiju koja vam donosi prosperitet i uspeh. Decembar je mesec da u potpunosti prigrlite svoju hrabru i odlučnu prirodu.

Vi ste moćan i uticajan lider. Ovo je odličan period za vas, jer ste stigli do punog kruga. Vaš san će nastaviti da raste, a vi ste mnogo sigurniji nego što ste bili u januaru. Ovo je mesec za refleksiju o onome što ste postigli. Razmislite šta je funkcionisalo, šta nije i šta biste uradili drugačije, i iskoristite ovo znanje da kreirate novu strategiju za veća postignuća u 2026. godinii.

Ne zaboravite da izrazite zahvalnost ljudima koji su vam pomogli da ostvarite svoje ciljeve. Možete napisati javnu objavu na društvenim mrežama ili LinkedIn-u. Ako se umrežavate ili razvijate newsletter, podelite svoja postignuća sa drugima koji će želeti da čuju o rastu vašeg poslovanja.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Vitez pehara

Vaša karta za tarot horoskop je Vitez pehara, koja simbolizuje zadovoljstvo sobom i ponos na svoja postignuća. Ovaj mesec pokazujete značajan rast, zrelost i liderske sposobnosti. Spremni ste za nove izazove na poslu. Stekli ste poštovanje i divljenje svojih kolega.

Vidite kako vas je svaki izazov koji ste prošli (i uspešno savladali) naučio da budete ono što ste danas. Na kraju, putovanje se isplati!

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tarot karta za decembar: Kralj štapova, obrnuta

Vaša tarot karta za decembar je Kralj štapova, obrnuta, koja simbolizuje koliko možete biti motivisani, čak do te mere da delujete toliko odlučno da zastrašujete druge. Decembar nosi upozorenje: izbegavajte da budete toliko sigurni u sebe da počnete da sudite drugima.

Kralj štapova obrnuti sugeriše osobu koja zloupotrebljava svoju moć, delujući kontrolisano ili osudjujuće prema drugima. Setite se koliko je bilo teško prevazići stare navike i ponašanja? Imate šansu da ih prekinete i započnete novo poglavlje u svom životu, posebno oko 20. decembra. Vaš stari život može vam se činiti kao da je pripadao nekome drugom. Dakle, u decembru ostanite ponizni i ljubazni.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Tarot karta za decembar: Deset mačeva

U decembru, posebno oko punog Meseca 4. decembra, važno je da svoj dolazak vidite kao priliku da nastavite da radite ono što vas je dovelo do ovog trenutka.

Do mladog Meseca 20. decembra želećete da postavite zaštitne mere. Ako radite naporno svaki dan, nastavite da radite. Ako su vam mentori pomogli da učite i rastete, koliko god bilo primamljivo, nemojte prestajati da ih koristite. U decembru je lako postati previše samouveren.

(Kurir.rs/Vestionline)