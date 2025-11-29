Slušaj vest

Aleksej, najmlađe dete carskog para Nikolaja i Aleksandre Romanov, rođen je 12. avgusta 1904. godine. Imao je plavu kosu i plave oči i bio jedini naslednik carskog trona. Roditelji su mu ugađali u potpunosti i davali sve što je mogao da poželi.

Prva bolest: otkriće hemofilije

Izgledalo je da je na svet došao zdrav ruski naslednik, sve dok beba nije napunila šest sedmica. Došlo je do krvarenja na pupku i roditelji su uskoro shvatili da Aleksej ima hemofiliju bolest koja uzrokuje zgrušavanje krvi. Kao dete, Aleksej je morao da pazi kada se igrao, jer bi svaka povreda dovela do sakupljanja krvi u zglobovima i nepodnošljive boli.

Porodica Romanov Foto: Printscreen

Zaštitnici mladog princa

Za mladog princa uvek su tu bile dve medicinske sestre koje su ga štitile i pomagale da se ne povredi. Tokom čitavog detinjstva, pored njega je bio Derevenko, mornar ruske mornarice, koji ga je nosio pri svakom napadu, ali ga je napustio posle Oktobarske revolucije. Međutim, drugi mornar, Nagorni, nastavio je da ga neguje tokom kućnog pritvora Romanovih.

Sudbonosni napadi hemofilije

Iako je imao mnogo ljudi oko sebe, Aleksej se često povređivao. Sa samo osam godina zamalo je preminuo od napada hemofilije. Dok je bio na porodičnom odmoru kod Spala, pretrpeo je povredu na gornjem delu noge. Činilo se da se oporavlja, ali krvarenje je postalo gore i krv se skupila u zglobove, prouzrokujući neverovatnu bol.

Aleksej Romanov Foto: ine-art-images / akg-images / Profimedia

Raspućin – misteriozni spasilac

U tom kritičnom trenutku, Romanovi su primili sibirskog monaha Raspućina, koji im je obećao da će Aleksej preživeti. Sutradan je usledio brz oporavak, što je dodatno učvrstilo Raspućinovu reputaciju u carskom dvoru.

Aleksej Romanov sa ocem Foto: Profimedia

Tragičan kraj

Te kobne noći, kada je cela porodica ubijena, Aleksej je bio toliko bolestan da nije mogao da hoda. Njegov otac, car Nikolaj, nosio ga je u naručju do smrti. Mladog naslednika carskog trona, sa 13 godina zadesila je tragična sudbina zajedno sa celom porodicom Romanov.