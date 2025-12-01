Slušaj vest

Džon Vejn Gejsi umro je više od 15 godina nakon što je uhapšen zbog monstruoznih zločina. On je svoj krvav pir vršio osamedesetih godina, a za njegova zlodela niko decenijama nije ni slutio.

Džon Vejn Gejsi Foto: Netflix youtube

Dvostruki život iza jezivog nadimka

Serijski ubica, kasnije poznat kao "Klovn ubica", osuđen je za ubistvo najmanje 33 mladića i tinejdžera tokom sedamdesetih. Iako je počinio neka od najgnusnijih dela u američkoj istoriji, vodio je zastrašujući dvostruki život. spolja uglađen, porodičan, “omiljeni komšija”, a ustvari predator.

Serijski ubica Džon Vejn Gejsi:

Serijski ubica Džon Vejn Gejsi Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Walter Kale / Newscom / Profimedia, William Yates / Newscom / Profimedia

U javnosti je važio za vedrog čoveka koji je zabavljao decu u bolnicama i na rođendanima, noseći klovnovski kostim upravo zbog toga dobio je mračni nadimak „Killer Clown“.

Osuda i potpuni izostanak kajanja

Gejsi je 1980. godine osuđen i dobio smrtnu kaznu. U snimcima prikazanim u Netflixovoj dokumentarnoj seriji "Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes", na pitanje kako se oseća nakon suđenja, rekao je:

„Kako možeš da osećaš olakšanje zbog nečega što još uvek ne razumeš?“

Dodao je i: „Pošto kažu da sam kriv, treba da se osećam krivim? Ne osećam se. Nemam kajanje.“

Džon Vejs Gejsi scena iz filma Foto: PEACOCK / Planet / Profimedia

Kako je umro Džon Vejn Gejsi?

Nakon što je 13. marta 1980. proglašen krivim za 33 ubistva i osuđen na smrt zbog ubistva 12 žrtava, Gejsi je na robiji počeo da slika, njegove slike klovnova i drugih motiva prodavale su se za hiljade dolara.

Na kraju je pogubljen smrtonosnom injekcijom. Prema navodima ABC News-a, ubrizgana su mu tri hemijska sredstva: jedno za gubitak svesti, jedno za zaustavljanje disanja i jedno za zaustavljanje srca.

Džon Vejn Gejsi Foto: Youtube/Netflix

Međutim, tokom postupka došlo je do greške, zapušen je deo sistema, pa drugi lek nije pravilno prošao na početku. Zbog toga je umiranje trajalo 18 minuta, četiri puta duže od predviđenog.

Pogubljen je 10. maja 1994. godine. Interesantno je da je datum pogubljenja pao tačno na 26. godišnjicu njegovog prvog hapšenja zbog sodomije koje se dogodilo kada je imao 26 godina.

Gde je umro?

Pogubljen je u državnom zatvoru Stateville Correctional Center u Ilinoisu. Imao je 52 godine u trenutku smrti. Njegove poslednje reči bile su: „Kiss my ass.“ (prim.prev. poljubite me u zadnjicu)