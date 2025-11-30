Slušaj vest

Ovan 

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete primorani da promenite svoj pristup radnim obavezama i kolegama. Međutim, takvo prilagođavanje otvoriće vam mnoga vrata, pa su pred vama podsticajni izazovi i mogućnost napredovanja. Sjajno poslujete i s inostranstvom!

Ljubav: Zanimljiv susret s nekim biće naznaka buduće strastvene veze. Od 1.12. Venera vam pruža šansu da pronađete srodnu dušu u prijateljskom krugu, među ljudima koje već poznajete. Ovnovima u braku neće nedostajati žara, pa će zapaliti iskru privlačnosti.

Zdravlje: Naklonjeni Mars u znaku Strelca daje vam mentalnu živost i optimizam, pa će vaše veselo raspoloženje terati od vas sve bolesti. Dani su odlični za početak bavljenja intenzivnijim vežbanjem ili meditacijom.

Najbolji dan: 1. decembar

Najlošiji dan: 30. novembar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Neki od vas dobiće veću odgovornost, promeniti radno mesto zbog nepovoljnih uslova ili nekih pojedinaca, ili se ogorčeno boriti za bolji status. Jedna autoritativna osoba će vas kočiti u napretku.

Ljubav: Možete očekivati porast partnerovog nezadovoljstva. Neće trpeti vaše bubice i tvrdoglave stavove, nego će vam biti ravnopravan sagovornik u prepirkama. Nemojte se igrati s njegovim strpljenjem i pragom tolerancije, koji će biti jako nizak.

Zdravlje: Niste baš u najsjajnijem periodu što se tiče vaše vitalnosti, što će najjače osetiti aprilski Bikovi koji će biti podložniji stresu, ali i nervozi. Nastojte da se opuštate i odmarate, ojačajte imunitet vitaminima.

Najbolji dan: 4. decembar

Najlošiji dan: 2. decembar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Verovatan je premeštaj na drugo radno mesto ili bavljenje poslovima koje inače ne radite. Često ćete biti nervozni i pod stresom. Prebacite deo poslova na kolege koje imaju više vremena od vas.

Ljubav: Samci, osoba koja vam se sviđa još uvek vam nije dostupna i pitanje je da li bi druga strana sada pravilno shvatila vaše udvaranje i simpatije. Radije budite strpljivi, neka druga strana napravi korak. Ako ste u vezi ili braku, moguće su svađe.

Zdravlje: Nepovoljan Marsov uticaj izlagaće vas stresnim situacijama na koje ćete gubiti mnogo energije. Iako ste psihički u super formi, vaše telo će posustajati pred tempom koji ste nametnuli. Odmarajte!

Najbolji dan: 5. decembar

Najlošiji dan: 30. novembar

Rak 

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Merkurov položaj povoljan je za naučni i istraživački rad. Izvrsno ćete rukovati brojkama, biti sigurni u svoje znanje i na poslovnim sastancima ostavljati utisak samouverene i pouzdane osobe.

Ljubav: Partner vam pruža veliku podršku, ali mu ipak nedostaje vaše prisustvo. Pokušajte da očuvate emotivnu stabilnost jer je odgovornost za nemir i nesklad u potpunosti vaša. Ako ste sami, okrenite se dobro oko sebe - susrešćete nečiji zaljubljeni pogled!

Zdravlje: Bićete skloniji gojenju, što može da predstavlja pretnju vašoj telesnoj težini. Kontrolišite ishranu, jedite zdrav jutarnji obrok, ali večernji neka bude manje kaloričan. Pazite se povreda i padova.

Najbolji dan: 30. novembar

Najlošiji dan: 1. decembar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Previše ljudi uplitaće se u vaše poslovanje, deliti vam savete ili vas zbog ličnih interesa nagovarati da menjate planove i postavite drugačije prioritete. Na finansijskom planu očekujte povoljniji razvoj situacija.

Ljubav: Od 1.12. osvestićete svoje emocionalne želje i potrebe - shvatićete šta želite od postojećeg odnosa. Dogovori o zajedničkoj budućnosti, trudnoći ili zasnivanju bračne zajednice mogući su baš sada. Samci će se strastveno zaljubiti.

Zdravlje: Marsova podrška iz znaka Strelca odlično će delovati na vašu zdravstvenu situaciju. Osetićete priliv pozitivne energije – ako je usmerite na sportske aktivnosti, kilogrami će se brže topiti.

Najbolji dan: 2. decembar

Najlošiji dan: 3. decembar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako tražite novi posao, očekujete objavu rezultata konkursa ili odgovor na neke svoje upite, novosti će biti po vašem ukusu. Služiće vas sreća, ali i podrška uticajnih ljudi, što je najvažnije.

Ljubav: Voljena osoba bi mogla da vam zameri da želite da je potčinite, jer ćete biti skloniji ljubomori i burnim reakcijama. Nastojte da što više razgovarate i otvorite svoje srce jer nerazumevanje, nejasnoća i nedorečenost predstavljaju kamen spoticanja u vašoj vezi.

Zdravlje: Mars vam nije naklonjen, pa ćete se često zateći u stresnim situacijama koja će vas iscrpljivati. Iskoristite svaki slobodan trenutak za odmaranje. Zdravo se hranite i pobrinite se da vam doručak bude kaloričan.

Najbolji dan: 4. decembar

Najlošiji dan: 6. decembar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Odličan Marsov uticaj navešće vas da se aktivnije uključite u poslovna zbivanja, iznosite svoje predloge, razgovarate o teškoćama i pronalazite nove načine za njihovo rešavanje.

Ljubav: Dani su kao stvoreni za otvorene razgovore, razmenu misli i skrivenih osećaja. Samci će se lomiti između potrebe da zaključaju vrata svog intimnog sveta ili da se prepuste društvenom životu. Izaberite ovo drugo, moguće je zanimljivo poznanstvo.

Zdravlje: Mogli biste da se prehladite ili ćete teže podnositi promenljive vremenske prilike. Ipak, vašem zdravlju ne prete veće tegobe, štaviše, pojačano ćete se brinuti o sebi, više vežbati i činiti sve da vam bude bolje.

Najbolji dan: 5. decembar

Najlošiji dan: 1. decembar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pronalazićete razne načine kako biste oplodili svoj kapital, ušteđevinu ili zaradili više novca, a rezultati će biti proporcionalni uloženom trudu, stoga „zasucite rukave“ i poslušajte svoju intuiciju.

Ljubav: Ma gde se pojavili bićete primećeni. Pred vama je dinamičniji ljubavni period, ali vodite računa o tome da partneru ne postavljate nerealna očekivanja. Neki među vama shvatiće da nisu preboleli bivšeg partnera i ponovo će mu se vratiti.

Zdravlje: U odličnom ste periodu za odvikavanje od pušenja, jer ćete biti istrajni i uporni. Psihički ćete bolje podnositi stresne situacije. No neke vaše hronične boljke bi mogle da buknu, pa ćete posetiti lekara.

Najbolji dan: 30. novembar

Najlošiji dan: 3. decembar

Strelac 

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vladavina vašeg znaka otvara vam nove poslovne mogućnosti. Postići ćete ono o čemu ste dugo sanjali, bićete priznati, a vaše sposobnosti će se vrednovati čak i više nego što smatrate potrebnim.

Ljubav: Venera u vašem znaku od 1.12. doprineće vašem emotivnom samopouzdanju pa ćete svoju naklonost najlakše iskazivati sitnim poklonima, gestovima i malim znakovima pažnje. Ako ste sami, mogli biste da upoznate nekog iz visokog društva i budete njime opčinjeni.

Zdravlje: Mars u vašem znaku učiniće vas borbenim i energičnim - odjednom ćete osetiti volju da više uživate u životu. Međutim, oprez je ipak potreban, budući da vas ta planeta izlaže i pojačanom utrošku energije.

Najbolji dan: 2. decembar

Najlošiji dan: 5. decembar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vladavina Strelca umanjiće vašu moć percepcije i često će vas dovoditi u napete odnose s ljudima iz poslovnog okruženja. Bićete umorni i zasićeni, ali svejedno će iza vas stajati sjajni rezultati.

Ljubav: Seksualni život i fizička privlačnost gubiće na snazi. Posredi je prolazna ljubavna kriza koja neće ostaviti značajnije posledice u vašem privatnom životu, naročito ako ste u braku. Zato nemojte donositi radikalne odluke zbog kojih ćete zažaliti.

Zdravlje: Psihički ćete se osećati odlično, bićete puni entuzijazma. Ipak pripazite – nepovoljan Marsov uticaj naročito će delovati na rođene u januaru, pojačavajući im tegobe od kojih su i pre patili.

Najbolji dan: 4. decembar

Najlošiji dan: 2. decembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete napeti, nezadovoljni statusom i odnosom s pretpostavljenima. Mogli biste da radite za dvoje i često da se zateknete u razmišljanju da vas šefovi iskorišćavaju i ne pokazuju dovoljno razumevanja za vaše napore.

Ljubav: Od 1.12. ulazite u srećan period, pa ovonedeljne trzavice nemojte shvatiti preozbiljno. Izbegnite rasprave s partnerom i ne zadirite u njegovu intimnu prošlost. Ako ste sami, pojačani društveni život nudi vam priliku za novo poznanstvo.

Zdravlje: Iako ćete često menjati raspoloženja, biti zabrinuti za porodična i poslovna zbivanja, zdravlje vas neće izneveriti. Bićete puni optimizma, stalno u pokretu, a najviše će vas radovati izlasci i noćni život.

Najbolji dan: 6. decembar

Najlošiji dan: 3. decembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Sve vaše poslovne aktivnosti trenutno su pod srećnim Merkurovim uticajem. Ako se posvetite poslu ambicioznije, imaćete odlične rezultate. Uspešno ćete rešiti problem koji vas je dugo gnjavio.

Ljubav: Previše se okrećete prošlosti i analizirate partnerovo ponašanje. To umanjuje spontanost u odnosu, pa nemojte preterivati i partneru stalno nešto prebacivati. Ne dozvolite da se nepotrebno stvara zid ćutanja. Saznajte što muči voljenu osobu.

Zdravlje: San će vam biti potrebniji nego ikada, zato odložite poneki večernji izlazak i naspavajte se. Mogle bi da se pojačaju vaše hronične boljke, stoga je dobro poslušati savet lekara i uzimati prepisanu terapiju.

Najbolji dan: 30. novembar

Najlošiji dan: 5. decembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

