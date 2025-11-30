Slušaj vest

Džozef iz Ujedinjenog Kraljevstva se radovao svom prvom Božiću i Novoj godini u novom domu, te je u poznatom lancu prodavnica Asda kupio, kako je mislio, savršenu novogodišnju jelku. Međutim, kada je kod kuće otvorio kutiju, umesto radosti usledio je šok i salve smeha, a svoje iskustvo je podelio u videu na TikToku koji je ubrzo postao viralan.

Očekivanja protiv stvarnosti

U videu je Džozef pokazao kutiju na kojoj je bila slika prelepe, guste novogodišnje jelke s vrhovima prekrivenim snegom.

Međutim, stablo koje je izvadio bilo je daleko od toga - sićušno, retkih grana i znatno tanje od onog prikazanog na ambalaži. Jelku je, kaže, platio oko 30 funti (što je oko 34 evra).

"Prisećanje na useljenje u moju prvu kuću (2023) i kupnju najgore prve novogodišnje jelke koju sam ikad video", rekao je snimajući razočaravajući prizor.

Dok je kamerom prelazio s kutije na stvarnu jelku, nije mogao da se suzdrži od smeha. "Ljudi, je li ovo šala? To nije ono što je na kutiji, čoveče", rekao je. "Ne, žao mi je. Žao mi je. Ko je ona? Ona je je*ena prevara."

Urnebesne reakcije na društvenim mrežama

Njegova objava je ubrzo prikupila više od 73 hiljade pregleda, a komentari su bili jednako duhoviti, kao i sama situacija. "Nikad se nisam osećao tako uznemireno", našalio se Džozef u opisu videa.

"Ozempik kraljica", napisala je jedna korisnica, aludirajući na lek za mršavljenje. Drugi su se nadovezali: "Ni raščešljavanje ga ne bi spasilo", i "Čak ni Grinč to ne bi ukrao".

Mnogi su priznali da su ostali u šoku. "O moj Bože, šok na mom licu kad si okrenuo kameru, to nisam očekivao", stoji u jednom komentaru, dok je drugi dodao: "Vilica mi je pala do poda".

