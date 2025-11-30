Slušaj vest

U petak, 5. decembra 2025. desiće se poslednji pun Mesec u godini, ali daleko od toga da će biti manje značajan. U znaku Blizanaca, ovaj pun Mesec doneće svetlu i radosnu atmosferu, u skladu sa prazničnom sezonom koja nam se bliži.

Na ovaj dan, Sunce će sijati u Strelcu - entuzijastičnom vatrenom znaku, dok će Mesec reflektovati svetlost Sunca iz Blizanaca - vazdušnog znaka, oličenja radoznalosti i razigranosti. Kada se spoje vatrena i vazdušna energija ovih horoskopskih znakova, očekujte osvežavajući nalet energije i ponovno rasplamsavanje vatre. Ovaj lunarni ciklus podstiče naše želje, ideje i impulse. Doneće nove projekte i inspiraciju za sam kraj godine.

Pun Mesec u Blizancima Foto: Shutterstock

Pun Mesec u Blizancima je idealan za druženje sa porodicom i prijateljima, ali i za nova, uzbudljiva poznanstva. Preporučuje se da pripadnici vatrenih i vodenih znakova posebno obrate pažnju na izbor reči, koje u ovom periodu imaju poseban značaj. Pun Mesec najviše će uticati na Blizance, Strelčeve, Device i Ribe.

Blizanci su povezani sa mislima, komunikacijom, informacijama, ali i onim tihim unutrašnjim dijalogom koji svakodnevno vodimo sami sa sobom. Zato ovaj puni mesec ne donosi samo događaje, već potpuno nov pogled na ono što se već odigrava.

Pun Mesec u Blizancima je 5. decembra Foto: Shutterstock

Istovremeno, naglašena je energija Strelca (Sunce, Venera i Mars), zatim Mesečevi čvorovi i uticaj Merkura, Jupitera, Saturna i Urana. Ukratko, ovo je trenutak kada se delovi slagalice poklapaju. Vidite dalje, povezujete iskustva i lakše odlučujete kako želite da zakoračite u 2026. godinu.

Svi znakovi osećaju ovu lunarnu kulminaciju, ali četiri znaka ulaze u posebno srećan period pun prilika i pozitivnih obrta.