Pun Mesec u Strelcu 5. decembra donosi velike promene, sve karte se otkrivaju
U petak, 5. decembra 2025. desiće se poslednji pun Mesec u godini, ali daleko od toga da će biti manje značajan. U znaku Blizanaca, ovaj pun Mesec doneće svetlu i radosnu atmosferu, u skladu sa prazničnom sezonom koja nam se bliži.
Na ovaj dan, Sunce će sijati u Strelcu - entuzijastičnom vatrenom znaku, dok će Mesec reflektovati svetlost Sunca iz Blizanaca - vazdušnog znaka, oličenja radoznalosti i razigranosti. Kada se spoje vatrena i vazdušna energija ovih horoskopskih znakova, očekujte osvežavajući nalet energije i ponovno rasplamsavanje vatre. Ovaj lunarni ciklus podstiče naše želje, ideje i impulse. Doneće nove projekte i inspiraciju za sam kraj godine.
Pun Mesec u Blizancima je idealan za druženje sa porodicom i prijateljima, ali i za nova, uzbudljiva poznanstva. Preporučuje se da pripadnici vatrenih i vodenih znakova posebno obrate pažnju na izbor reči, koje u ovom periodu imaju poseban značaj. Pun Mesec najviše će uticati na Blizance, Strelčeve, Device i Ribe.
Blizanci su povezani sa mislima, komunikacijom, informacijama, ali i onim tihim unutrašnjim dijalogom koji svakodnevno vodimo sami sa sobom. Zato ovaj puni mesec ne donosi samo događaje, već potpuno nov pogled na ono što se već odigrava.
Istovremeno, naglašena je energija Strelca (Sunce, Venera i Mars), zatim Mesečevi čvorovi i uticaj Merkura, Jupitera, Saturna i Urana. Ukratko, ovo je trenutak kada se delovi slagalice poklapaju. Vidite dalje, povezujete iskustva i lakše odlučujete kako želite da zakoračite u 2026. godinu.
Svi znakovi osećaju ovu lunarnu kulminaciju, ali četiri znaka ulaze u posebno srećan period pun prilika i pozitivnih obrta.