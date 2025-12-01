Slušaj vest

TikTokerkaAnastasija, poznata po svojim putovanjima i savetima za putnike, odlučila je da proveri koliko je grad Bazel zaista čist. Da bi dočarala na šta liče ulice ovog švajcarskog grada prošetala je15 minuta po ulicama grada u belim čarapama bez obuće.

"Švajcarska je jedna od najčistijih zemalja, a čula sam da u Bazelu ulice čak peru šamponom. Idemo to da proverimo", kaže travel blogerka u video u kom okolo šeta samo u belim čarapama.

Koliko je Bazel zaista čist Foto: Printscreen/Tiktok/hey.anastasiia

Hodala bosa po gradu

Kada je na kraju šetnje pokazala čarape, one su bile znatno čistije nego što se očekivalo, a to je iznenadilo mnoge njene pratioce. Neki su odmah posumnjali u autentičnost videa i optužili je da je čarape zamenila pre nego što ih je pokazala.

Komentari samo pljušte

"Promenila si čarape, videlo se da su prljavije dok si hodala", pisali su neki a drugi su dodali: "Hodanje po asfaltu odmah bi isprljalo čarape", "Ne moramo da nagađamo, doslovno vidimo tvoja stopala dok hodaš. Zamenila si čarape", prenosi Blic.

Nekima je zasmetao i način na koji je htela da proveri čistoću grada.

"Glup način da se proveri koliko je zemlja čista", "Mislim da čista zemlja ne znači da je pod čist", "Čisto znači da nema smeća po ulici, a ne da je asfalt čist"...

Iako je video naišao na pomešane reakcije, mnogi su i dalje bili iznenađeni time koliko su čarape ostale čiste nakon šetnje po ulicama Bazela.

