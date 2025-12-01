Slušaj vest

Otvoren je božićni market u Berlinu koji ove godine funkcioniše po sistemu "sve uključeno" (All-Inclusive).

Naime, za fiksnu cenu karte, posetioci mogu uživati u neograničenoj hrani i piću, eliminišući potrebu za stalnim posezanjem za novčanikom.

Ovaj inovativni koncept, nazvan "Christmas on the Spree" (Božić na Špreji), kreiran je na lokaciji "Spreespeicher", pružajući jedinstveno, opuštajuće iskustvo pored reke, sa pogledom na čuveni most "Oberbaumbrucke".

Kako funkcioniše "All-inclusive" praznik?

Za razliku od klasičnih božićnih marketa gde svaki zalogaj i gutljaj plaćate posebno, ovde je sve uključeno u cenu ulaznice, čineći ga savršenim za opuštene zimske izlaske i korporativne proslave.

Neograničena hrana

U ponudi su sve tipične božićne delicije - od tradicionalne "bratwurst" kobasice i gulaša sa špeclama, do glaziranih badema, vafla, čokoladnog voća, pa čak i finskog lososa pečenog na vatri.

Neograničeno piće

Uključeno je sve što greje dušu: kuvano vino, pivo, vino, punč, vruća čokolada i, naravno, bezalkoholna pića.

Aktivnosti

U cenu su uključene i tradicionalne zimske igre, poput karlinga i zabijanja eksera u panj (tree trunk nailing), stvarajući zabavnu i romantičnu atmosferu uz ložišta i vatrene bačve.

Koncept je nastao tokom pandemije 2020. godine kao odgovor na potrebu za organizovanim, ali opuštenim okupljanjima. Zbog ograničenog broja gostiju, garantuje se ugodna atmosfera bez dugih redova i uobičajene gužve.

