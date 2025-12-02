Slušaj vest

Dnevni horoskop za 1. decembar. Prvi dan u mesecu mnogim horoskopskim znacima doneće dugoočekivane promene. Nekim prapdnicima Zodijaka će se sreća nasmešiti, a nekima doneti probleme.

OVAN

Početak rada na nečemu potpuno novom zahtevaće dodatno prilagođavanje. Doći će do promena u vašem radnom okruženju. Potrudite se da prevaziđete nesuglasice s partnerom, pošto se sve više gomilaju a vi ih gurate pod tepih. Na polju zdravlja - osećaćete se generalno dobro.

Ovan Foto: Profimedia

BIK

Pruža vam se prilika da razradite nov izvor prihoda, a to će vam doneti dugoročan napredak u finansijama. Odlučili ste da prekoračite granicu prijateljstva sa osobom koja u vama budi sve jača osećanja. Sudbina vam je naklonjena na svim životnim poljima, pa zdravlje nije izuzetak.

Bik Foto: Profimedia

BLIZANCI

Vaš odnos s nadređenima trebalo bi da od danas ide uzlaznom putanjom. Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Slobodni Blizanci danas bi se mogli zaljubiti na prvi pogled u osobu u znaku Strelca ili Lava. Osećate se veoma dobro u svojoj koži. Zdravlje vam je dobro i imate dovoljno energije za sve.

Blizanci Foto: Profimedia

RAK

Ukoliko se nalazite na rukovodećem položaju, ovaj dan će vam doneti znatnu poslovnu ekspanziju i napredak u karijeri. Slobodni Rakovi se mogu zaljubiti u osobu koju će upoznati preko prijatelja. Ovo je vreme kada biste mogli da se posvetite sebi i ljudima koje volite.

Rak Foto: Profimedia

LAV

Doneli ste odluku da uvedete nove elemente u način poslovanja. To će vam omogućiti da daleko nadmašite konkurenciju. Planirate zajedničko putovanje s partnerom, što će doprineti vašem zbližavanju. Mogući su problemi s kičmom i leđima, očekuje vas faza u kojoj ćete biti veoma napeti.

Lav Foto: Profimedia

DEVICA

Glavna današnja tema može biti poslovno putovanje. Pregovori s poslovnim partnerima biće uspešni, ali naporni. Preispitujete svoj odnos s partnerom, razmišljate ozbiljno o tome kuda vaša veza vodi. Mogući su bolovi u kostima i mišićima, ukočenost, išijas, reuma.

Devica Foto: Profimedia

VAGA

Glavna tema ovog dana je poslovni sastanak. Budući da ste vešt pregovarač, mogli biste imati velikog uspeha. Slobodne Vage danas mogu da upoznaju jednu neodoljivu osobu u znaku Ovna ili Lava. Razmislite o vežbama, fizikalnoj terapiji, posavetujte se s nekim stručnjakom o tome.

Vaga Foto: Profimedia

ŠKORPIJA

Uspeh očekuje one Škorpije koje se nalaze na rukovodećim položajima. Ovo će biti period prosperiteta. Slobodni pripadnici znaka mogu se zaljubiti u jednu veoma privlačnu osobu u znaku Bika. Početak veze. Čuvajte se povreda u predelu leđa i kičme.

Škorpija Foto: Profimedia

STRELAC

Vaš odnos s nadređenima danas može naići na probleme. Vaši stavovi u pogledu bitnog pitanja potpuno se razlikuju. Ovaj dan vam može doneti nesporazum u odnosu s partnerom. Neophodno je kompromisno rešenje. Povedite računa o zdravlju, mogući su problemi s jetrom, bubrezima i pankreasom.

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

JARAC

Jedan kolega bi vam danas mogao izazvati glavobolju. Budite oprezni, jer je spreman da manipuliše. Jarčevi koji su u braku mogu u ovom periodu ostvariti važan cilj zajedno s partnerom. Pazite na sebe i svoju ishranu, menjajte navike ako je to potrebno.

Jarac Foto: Profimedia

VODOLIJA

Vaš odnos s jednom uticajnom osobom mogao bi se pokazati kao svrsishodan jer vam može pomoći da ostvarite svoj cilj. Slobodne Vodolije očekuje burna i strastvena avantura sa osobom koju su upoznale preko prijatelja. Maksimalno izbegavajte alkohol.

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

RIBE

Pruža vam se prilika da unapredite svoju finansijsku situaciju. Očekuju vas uspešni pregovori sa stranom kompanijom. Ostvarićete bitan zajednički cilj s partnerom. Okružuje vas atmosfera sklada i razumevanja. Potrudite se da budete dovoljno fizički aktivni i da na pravi način trošite energiju.

Ribe Foto: Profimedia

Bonus video: Znaci koji su ušli u svoju "namam problem da budem zao" eru