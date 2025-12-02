Dnevni horoskop za 1. decembar: Ribe ostvaruju zajednički cilj sa partnerom, Vage čeka veliki uspeh, a Device...
Dnevni horoskop za 1. decembar. Prvi dan u mesecu mnogim horoskopskim znacima doneće dugoočekivane promene. Nekim prapdnicima Zodijaka će se sreća nasmešiti, a nekima doneti probleme.
OVAN
Početak rada na nečemu potpuno novom zahtevaće dodatno prilagođavanje. Doći će do promena u vašem radnom okruženju. Potrudite se da prevaziđete nesuglasice s partnerom, pošto se sve više gomilaju a vi ih gurate pod tepih. Na polju zdravlja - osećaćete se generalno dobro.
BIK
Pruža vam se prilika da razradite nov izvor prihoda, a to će vam doneti dugoročan napredak u finansijama. Odlučili ste da prekoračite granicu prijateljstva sa osobom koja u vama budi sve jača osećanja. Sudbina vam je naklonjena na svim životnim poljima, pa zdravlje nije izuzetak.
BLIZANCI
Vaš odnos s nadređenima trebalo bi da od danas ide uzlaznom putanjom. Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Slobodni Blizanci danas bi se mogli zaljubiti na prvi pogled u osobu u znaku Strelca ili Lava. Osećate se veoma dobro u svojoj koži. Zdravlje vam je dobro i imate dovoljno energije za sve.
RAK
Ukoliko se nalazite na rukovodećem položaju, ovaj dan će vam doneti znatnu poslovnu ekspanziju i napredak u karijeri. Slobodni Rakovi se mogu zaljubiti u osobu koju će upoznati preko prijatelja. Ovo je vreme kada biste mogli da se posvetite sebi i ljudima koje volite.
LAV
Doneli ste odluku da uvedete nove elemente u način poslovanja. To će vam omogućiti da daleko nadmašite konkurenciju. Planirate zajedničko putovanje s partnerom, što će doprineti vašem zbližavanju. Mogući su problemi s kičmom i leđima, očekuje vas faza u kojoj ćete biti veoma napeti.
DEVICA
Glavna današnja tema može biti poslovno putovanje. Pregovori s poslovnim partnerima biće uspešni, ali naporni. Preispitujete svoj odnos s partnerom, razmišljate ozbiljno o tome kuda vaša veza vodi. Mogući su bolovi u kostima i mišićima, ukočenost, išijas, reuma.
VAGA
Glavna tema ovog dana je poslovni sastanak. Budući da ste vešt pregovarač, mogli biste imati velikog uspeha. Slobodne Vage danas mogu da upoznaju jednu neodoljivu osobu u znaku Ovna ili Lava. Razmislite o vežbama, fizikalnoj terapiji, posavetujte se s nekim stručnjakom o tome.
ŠKORPIJA
Uspeh očekuje one Škorpije koje se nalaze na rukovodećim položajima. Ovo će biti period prosperiteta. Slobodni pripadnici znaka mogu se zaljubiti u jednu veoma privlačnu osobu u znaku Bika. Početak veze. Čuvajte se povreda u predelu leđa i kičme.
STRELAC
Vaš odnos s nadređenima danas može naići na probleme. Vaši stavovi u pogledu bitnog pitanja potpuno se razlikuju. Ovaj dan vam može doneti nesporazum u odnosu s partnerom. Neophodno je kompromisno rešenje. Povedite računa o zdravlju, mogući su problemi s jetrom, bubrezima i pankreasom.
JARAC
Jedan kolega bi vam danas mogao izazvati glavobolju. Budite oprezni, jer je spreman da manipuliše. Jarčevi koji su u braku mogu u ovom periodu ostvariti važan cilj zajedno s partnerom. Pazite na sebe i svoju ishranu, menjajte navike ako je to potrebno.
VODOLIJA
Vaš odnos s jednom uticajnom osobom mogao bi se pokazati kao svrsishodan jer vam može pomoći da ostvarite svoj cilj. Slobodne Vodolije očekuje burna i strastvena avantura sa osobom koju su upoznale preko prijatelja. Maksimalno izbegavajte alkohol.
RIBE
Pruža vam se prilika da unapredite svoju finansijsku situaciju. Očekuju vas uspešni pregovori sa stranom kompanijom. Ostvarićete bitan zajednički cilj s partnerom. Okružuje vas atmosfera sklada i razumevanja. Potrudite se da budete dovoljno fizički aktivni i da na pravi način trošite energiju.
Bonus video: Znaci koji su ušli u svoju "namam problem da budem zao" eru