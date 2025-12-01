Slušaj vest

Abigja Ananda, mladi indijski astrolog koji je svetsku pažnju privukao predviđanjem pandemije pre njenog početka, sada upozorava na globalnu nestašicu hrane. Prema njegovim prognozama, čovečanstvo će se u narednih 15 godina mučiti da obezbedi osnovne namirnice.

Indijski astrolog Ananda predviđa da svet ulazi u dugotrajan ciklus velikih promena počev od 2029. godine, dok 2039. i 2040. označava kao period u kojem će hrana postati najvredniji resurs na planeti. Uzrok ove krize neće biti samo klimatske promene, već i:

poremećaji u lancima snabdevanja,

ratovi i političke blokade,

zagađenje zemljišta i voda,

prekomerna upotreba hemikalija u poljoprivredi,

pad plodnosti tla i smanjenje prinosa.

Prema njegovom proročanstvu, cena osnovnih namirnica poput pirinča, pšenice, mleka i povrća mogla bi višestruko da poraste, a u nekim regionima sveta hrana bi postala dostupna samo privilegovanima.

Ananda ističe da jedino zajednice koje su samoodržive, povezane sa prirodom i sposobne da proizvode sopstvenu hranu mogu ublažiti posledice ove krize. Njegovi saveti uključuju:

Sadnju sopstvene hrane, čak i na balkonima ili malim okućnicama,

Očuvanje semena starih sorti,

Povratak organskoj i tradicionalnoj poljoprivredi,

Smanjenje zavisnosti od velikih trgovinskih lanaca,

Učenje jednostavnog i skromnog života.

"Hrana će postati nova valuta. Ljudi koji budu mogli da je proizvode biće bogati, dok će oni koji budu zavisni od sistema biti najugroženiji", poručuje Ananda.

