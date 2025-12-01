Astrolog koji je predvideo pandemiju korone sada ima još jezivije proročanstvo: Ovo su njegovi saveti "Hrana će postati nova valuta"
Abigja Ananda, mladi indijski astrolog koji je svetsku pažnju privukao predviđanjem pandemije pre njenog početka, sada upozorava na globalnu nestašicu hrane. Prema njegovim prognozama, čovečanstvo će se u narednih 15 godina mučiti da obezbedi osnovne namirnice.
Indijski astrolog Ananda predviđa da svet ulazi u dugotrajan ciklus velikih promena počev od 2029. godine, dok 2039. i 2040. označava kao period u kojem će hrana postati najvredniji resurs na planeti. Uzrok ove krize neće biti samo klimatske promene, već i:
poremećaji u lancima snabdevanja,
ratovi i političke blokade,
zagađenje zemljišta i voda,
prekomerna upotreba hemikalija u poljoprivredi,
pad plodnosti tla i smanjenje prinosa.
Prema njegovom proročanstvu, cena osnovnih namirnica poput pirinča, pšenice, mleka i povrća mogla bi višestruko da poraste, a u nekim regionima sveta hrana bi postala dostupna samo privilegovanima.
Ananda ističe da jedino zajednice koje su samoodržive, povezane sa prirodom i sposobne da proizvode sopstvenu hranu mogu ublažiti posledice ove krize. Njegovi saveti uključuju:
Sadnju sopstvene hrane, čak i na balkonima ili malim okućnicama,
Očuvanje semena starih sorti,
Povratak organskoj i tradicionalnoj poljoprivredi,
Smanjenje zavisnosti od velikih trgovinskih lanaca,
Učenje jednostavnog i skromnog života.
"Hrana će postati nova valuta. Ljudi koji budu mogli da je proizvode biće bogati, dok će oni koji budu zavisni od sistema biti najugroženiji", poručuje Ananda.
(Kurir.rs/ Žena)
Bonus video: Da li hrišćanstvo i astrologija mogu da idu zajedno?