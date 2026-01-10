Kako se piše, "bez veze" ili "bezveze"? Najčešća greška u porukama, a pravilo je prosto!
Koliko puta vam se desilo da pišete poruku prijatelju ili komentar na društvenim mrežama i zastanete pred tastaturom misleći - da li je pravilno "bez veze" ili "bezveze"? Ova mala jezička nedoumica u srpskom jeziku posebno iskače upravo u dopisivanju.
Dobra vest je da postoji jednostavno pravilo. Kada želimo da izrazimo da je nešto nepotrebno ili besmisleno, pišemo rastavljeno - "bez veze". Na primer: "Stvarno se nerviram bez veze". Ovim jednostavnim načinom poruka i dalje zvuči opušteno, ali pravilno.
S druge strane, kada opisujemo osobu, situaciju ili stvar pridevom, pišemo spojeno - bezvezan, bezvezna, bezvezno. Na primer: "Film je bio potpuno bezvezan" ili "Ova ideja mi deluje baš bezvezno".
Potrudite se da pravilno pišete ovaj izraz jer će pisanje biti jasnije i stilizovanije. Sledeći put kada budete želeli da se požalite ili izrazite dosadu u porukama, setite se:
osećaj - rastavljeno,
pridev - spojeno.
(Kurir.rs/Mondo)
