Ukrašavanje novgodišnje jelke često može biti stresno, a postavljanje lampica je najteži deo. Tradicionalna metoda obmotavanja lampica oko grana je spora, mukotrpna i često dovodi do zapetljavanja. TikTok je nedavno predstavio vertikalni trik za kačenje lampica koji znatno olakšava proces i stvara uredan, ravnomeran izgled.

Kako funkcioniše vertikalni trik

Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Metodu je popularizovala kreatorka Liz Loveri u videu koji je prikupio 1,8 miliona pregleda. Proces počinje pričvršćivanjem krajeva lampica na donje grane jelke, a zatim vertikalnim pomeranjem lampica do vrha jelke pre nego što se vrate. Na ovaj način, lampice se ravnomerno postavljaju, stvarajući delove koji se brže i manje mukotrpno kiće.

Ova metoda je posebno pogodna za male stanove, gde je kretanje oko jelke često ograničeno nameštajem i zidovima. Vertikalno kačenje vam omogućava da ukrašavate sa jedne pozicije, moguće uz pomoć stolice za gornje grane.

Prednosti metode

Ujednačen izgled: Lampice su ravnomerno raspoređene duž grana, bez ikakvog nereda.

Brzina i jednostavnost: Nema stalnog kruženja oko jelke, što štedi vreme i energiju.

Praktično za male prostore: Vertikalni trik omogućava ukrašavanje čak i u skučenim stanovima.

Ovaj TikTok trik pruža jednostavno rešenje za svakoga ko želi profesionalno ukrašenu jelku bez dodatnog stresa. Vertikalno raspoređivanje lampica može promeniti način na koji ukrašavate i učiniti praznično ukrašavanje zabavnim i bržim.

