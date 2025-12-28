Slušaj vest

TikTok gotovo svakodnevno iznedri novi trend zageneraciju Z, a poslednji u nizu koji je zaludeo internet je takozvani "Clock It" aplauz. Ako ste poslednjih nedelja provodili vreme na ovoj popularnoj platformi, velika je verovatnoća da ste primetili ovaj simpatičan aplauz prstima koji je postao prava internet opsesija.

Poreklo trenda

Iako je tačno poreklo trenda i dalje nejasno, mnogi ga povezuju s kvir zajednicom. Njegovoj eksplozivnoj popularnosti doprinela je kombinacija nekoliko faktora: zarazna pesma rijaliti zvezde Ejsija Grinija iz "Love Islanda", kao i Olandrijini "clocking it" trenuci iz šoua "Love Island".

Šta znači "clock it"?

Šta tačno znači "clock it"? U suštini, izraz se koristi za "prozivanje" skrivenih istina ili razotkrivanje nečega. Ipak, može da ima i razigran prizvuk, poput poruke "Vidim te" ili "Razumem".

Koristi se za izražavanje odobravanja, prepoznavanja ili čak naklonosti. Na primer, ako vaš prijatelj nosi sjajnu odevnu kombinaciju, umesto komplimenta možete jednostavno da napravite "clock it" pokret - moderan način da se oda priznanje.

Kako se izvodi?

Izvođenje ovog pokreta je izuzetno jednostavno. Potrebno je samo dodirnuti srednji prst palcem i lagano pljesnuti. To je sve - i zvanično ste deo trenda.

Postoji i varijacija poznata kao "tea clap", koja se izvodi na sličan način, ali uključuje dodirivanje palca drugim prstom. Reč je o suptilnoj i drskom gestu koja se savršeno uklapa u stil generacije Z.

Slavni su ga već prihvatili

Trendu nisu odolele ni brojne slavne osobe. Među njima su Keke Palmer i Marlon Vejans, koji je pokret izveo tokom gostovanja na striming platformi Kaija Centa.

Kao što je to često slučaj s kulturom TikToka, današnji trend bi već nedelje mogao da postane prošlost. Ipak, "Clock It" aplauz trenutno je sveprisutan. Simpatičan je, domišljat i jedan od onih trendova koji jednim pokretom prstiju govore više od hiljadu reči.

