Kejti Fulton (37) iz Medije, Pensilvanija, zavolela je knjige još kao dete. Iako je imala problema sa čitanjem u prvom razredu i pohađala je program oporavka čitanja, ljubav prema književnosti ju je brzo osvojila. Danas pročita više od 200 knjiga godišnje.

„Čitanje mi je uvek pružalo mali svet, mesto gde sam mogla da učim, maštam i pobegnem od stvarnosti“, kaže Kejti, koja svoju strast pripisuje i baki i deki.

Foto: printscreen/instagram/katieneedsabiggerbookshelf

„Moje najlepše uspomene iz detinjstva uključuju sate provedene na kauču sa bakom i dekom, čitajući, praveći pauze za razgovor, a zatim vraćajući se knjigama. Mog dedu nikada nisu videli bez knjige, i ta navika je preneta na mene.“

Knjiški moljac

Danas, Kejti radi kao prodajni predstavnik godišnjaka u istočnoj Pensilvaniji i Delaveru, pomažući školama i učenicima da sačuvaju uspomene. Međutim, njena ljubav prema knjigama ide dalje od posla – ona je svoj dom pretvorila u pravo književno carstvo.

Foto: printscreen/instagram/katieneedsabiggerbookshelf

Sve je počelo 2019. godine kada ju je prijateljica iz bookstagram zajednice izazvala da napravi „drvo knjiga“. Kejti je želela manju verziju za sto, ali je brzo odlučila da napravi jelku veličine čoveka. Tokom godina, projekat je postajao veći i detaljniji, uključujući i „stolicu za knjige“ koja se uklapa u dekor njenog doma.

„Ne biram knjige po temi, već počinjem sa tvrdim povezom jer ih je lakše postaviti i ne oštećuju se“, objašnjava Kejti. „Pre dve godine sam takođe napravila manju verziju jelke od knjiga koje sam pročitala te godine.“

Jelka od knjiga je hit

Foto: printscreen/instagram/katieneedsabiggerbookshelf

Proces izrade jelke je postao veoma precizan: ona sortira knjige po širini tako da svaki sloj bude ravnomeran. Koristi samo lampice za dekoraciju, dok je druga „lažna“ jelka ukrašena tradicionalno.

„Prvu jelku sam ukrasila papirnim cvećem i girlandama, ali sam shvatila da je sama jelka dekoracija, tako da mi ne treba previše dodataka“, kaže Kejti. „Ove godine, zbog visine plafona, jelka je premeštena iz biblioteke na gornji sprat, a planiram da jednu policu popunim božićnim selom moje pokojne bake.“

Iako je prvobitno planirala da koristi preko 600 knjiga, zbog zabrinutosti oko težine poda, odlučila je da drvo napravi od 470 knjiga.

„Svi misle da će drvo pasti, ali je izuzetno stabilno. Može se gurati i pomerati samo do tri četvrtine visine, a osnova je čvrsta zahvaljujući težini knjiga.“

Kejti Fulton je dokaz da ljubav prema knjigama može postati prava umetnost i inspiracija za uređenje doma, kombinujući estetiku i strast prema čitanju.

