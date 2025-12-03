Slušaj vest

Dnevni horoskop za 3. decembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ove srede.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš odnos s nadređenima danas može da krene silaznom putanjom. Moguće su nesuglasice. Slobodne Ovnove očekuje početak romanse sa osobom koju su upoznali preko prijatelja. Strastvena avantura. Izbegavajte bilo koji oblik destrukcije, rizičnog ili poročnog ponašanja. Za vas je bavljenje sportom ključan faktor za zdrav život i sreću.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas veoma važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Važno je da svoje poslovne tajne čuvate od konkurencije. Sve više vas privlači osoba koju svaki dan viđate na poslu. Moguća je tajna veza. Potrudite se da vodite više računa o sebi i da svoje zdravlje dovedete u red.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Uspešno zaključenje poslovnog sporazuma. Prihvatite negativan komentar partnera na račun vašeg ponašanja i počnite da mu posvećujete daleko više vremena. Imaćete manje tegobe vezane za grlo.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Oprez u poslovanju s novim poslovnim saradnicima. Ovaj dan može vam doneti nerealno sagledavanje situacije. Novo poznanstvo donosi staru dilemu. Da li je to ona prava osoba za vas ili je sve samo vaša idealizacija? Preporučuje vam se da uskoro posetite stomatologa, pogotovo ako niste duže vreme bili na kontroli.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Razmišljate o tome da pokrenete sopstveni biznis. U tome će vam pomoći jedna uticajna i uspešna osoba. Vaš odnos s partnerom je isprekidan budući da ste oboje usredsređeni na poslovne obaveze. Promenite tu lošu naviku. Skloni ste padu imuniteta tokom ovog perioda.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak rada na novom radnom mestu ili nove nadležnosti ukazuju na neophodnost dodatnog prilagođavanja. Napredak u karijeri. Slobodne Device danas mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu u znaku Riba ili Bika. Možete biti hronično umorni i iscrpljeni, a to se svakako odražava negativno na vaše zdravstveno stanje.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nezaposlene Vage očekuje odlična poslovna ponuda, ali će biti u situaciji da naprave kompromis što se tiče nekih uslova. Osećate se neshvaćeno u braku, ali i od ukućana. Neophodan je otvoren razgovor. Nađite više vremena za kvalitetan san i opuštanje.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nalazite se u povoljnom periodu koji može da vam donese napredovanje na poslu. Proširenje kruga nadležnosti. Ovaj period može vam doneti obnavljanje komunikacije sa osobom iz prošlosti. Obnavljanje veze. Nepovoljno stanje na polju emocija može takođe da se odrazi na vaše zdravlje, pa ćete tokom ovog perioda imati probleme s hormonima.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko planirate profesionalnu preorijentaciju, ovaj period vam donosi podršku planeta da to učinite. Poslovni preokret. Postoji mogućnost da ćete preći granicu prijateljstva sa osobom koju poznajete duže vreme. Moguće je da će vam biti potrebna hormonska terapija.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarčeve koji se bave uslužnim delatnostima očekuju natprosečni rezultati u ovom periodu. Ostvarićete dobru zaradu. Vaš odnos s partnerom se u potpunosti stabilizuje. Očekuje vas zajedničko putovanje. Bićete dobro raspoloženi i spremni da se posvetite rekreaciji. Na polju zdravlja možete biti skloni problemima s kostima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jedan kolega gradi rivalski odnos s vama. Budite oprezni, jer je spreman da potkopa vašu reputaciju. Vodolije koje su u braku mogu se u ovom periodu osetiti veoma neshvaćeno. Nesuglasice u porodici. Česta ukočenost vas prati, pa bi vam masaža prijala.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Proširenje kruga saradnika doneće vam dugotrajno rešenje na finansijskom planu. Očekuje vas potpisivanje sporazuma. Nesporazum sa ukućanima i s partnerom može vam zadati glavobolju. Biće neophodan kompromis. Možete da budete skloni glavobolji, ali i problemima s nesanicom i nervozom.