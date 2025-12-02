Slušaj vest

Dok maštate o suncu i moru i uzbudljivom putovanju kruzerom , jedan detalj u vašem prtljagu mogao bi vam pretvoriti odmor iz snova u noćnu moru.

Naime, nošenje odeće s maskirnim uzorkom u nekim je zemljama strogo zabranjeno i može vas dovesti do visokih novčanih kazni, pa čak i zatvora.

maskirna odeća je zabranjena u nekim državama Foto: professormelissa/tiktok

Iako se čini kao bezazlen modni odabir, u mnogim državama širom sveta ovaj se uzorak smatra isključivo vojnom odećom. Pravilo se posebno odnosi na popularne karipske destinacije, stoga bi putnici na kruzerima poput Carnivala i Royal Caribbeana trebali obratiti posebnu pažnju. Međutim, slični zakoni postoje i na Filipinima, delovima Afrike i Južne Amerike.

Zašto je maskirni print problem?

U mnogim karipskim zemljama nošenje maskirne odeće može se protumačiti kao pokušaj oponašanja vojnog ili policijskog službenika, što je ozbiljan prekršaj, posebno u stranoj zemlji. Koliko se strogo zakon provodi, zavisi o lokaciji, vrsti odevnog predmeta, ali i o službeniku koji vas zatekne.

Na Grenadi, samo pripadnici vojske smeju da nose maskirni uzorak. Turiste koji prekrše ovo pravilo policija može zaustaviti i oduzeti im spornu odeću, a propisane kazne idu i do 10.000 istočnokaripskih dolara (oko 3700 američkih dolara).