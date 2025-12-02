Upozorenje za turiste: Zbog ove garderobe u pojedinim državama biste mogli da završite u zatvoru
Dok maštate o suncu i moru i uzbudljivom putovanju kruzerom , jedan detalj u vašem prtljagu mogao bi vam pretvoriti odmor iz snova u noćnu moru.
Naime, nošenje odeće s maskirnim uzorkom u nekim je zemljama strogo zabranjeno i može vas dovesti do visokih novčanih kazni, pa čak i zatvora.
Iako se čini kao bezazlen modni odabir, u mnogim državama širom sveta ovaj se uzorak smatra isključivo vojnom odećom. Pravilo se posebno odnosi na popularne karipske destinacije, stoga bi putnici na kruzerima poput Carnivala i Royal Caribbeana trebali obratiti posebnu pažnju. Međutim, slični zakoni postoje i na Filipinima, delovima Afrike i Južne Amerike.
Zašto je maskirni print problem?
U mnogim karipskim zemljama nošenje maskirne odeće može se protumačiti kao pokušaj oponašanja vojnog ili policijskog službenika, što je ozbiljan prekršaj, posebno u stranoj zemlji. Koliko se strogo zakon provodi, zavisi o lokaciji, vrsti odevnog predmeta, ali i o službeniku koji vas zatekne.
Na Grenadi, samo pripadnici vojske smeju da nose maskirni uzorak. Turiste koji prekrše ovo pravilo policija može zaustaviti i oduzeti im spornu odeću, a propisane kazne idu i do 10.000 istočnokaripskih dolara (oko 3700 američkih dolara).
Slični zakoni na snazi su i na Barbadosu, gde je maskirna odeća rezervirana isključivo za obrambene snage. Kazne dosežu 2000 barbadoskih dolara (gotovo 1000 američkih dolara) i do godinu dana zatvora. Iako se turistima najčešće izriču samo upozorenja ili im se odeća oduzima, prošle su godine (2024.) pravni stručnjaci na Barbadosu izrazili želju za ukidanjem ovog zakona, piše Barbados Today.