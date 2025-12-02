Slušaj vest

Muškarac iz okruga Vejn, star 33 godine, osvojio je milion dolara nakon što je kupio greb-greb listić koji je neko drugi ostavio po strani na pultu benzinske pumpe u Detroitu.

Prema saopštenju Lutrije Mičigena, anonimni srećnik uzeo je listić igre i tako nesvesno uzeo i ulaznicu za svoj novi život.

Osvojili na lutriji pa se posvađali sa rodbinom Foto: Shutterstock

Video sam milion i sledio se

„Bio je jedan listić izdvojen na pultu, neko ga je ostavio. Ja sam ga uzeo,“ ispričao je dobitnik.
Umesto da posegne za novim listićem, odlučio je da baš taj kupi za 10 dolara.
„Kada sam ga zagrebao i video da sam osvojio milion, nisam mogao da verujem! Nikad ne bih pomislio da ću dobiti ovako veliki dobitak pravi je blagoslov.“

Kupio listić za 10 dolara Foto: Shutterstock

Odmah otišao po novac 

Dobitnik je posetio sedište lutrije i odlučio se za isplatu u jednokratnoj sumi od oko 693.000 dolara, umesto višegodišnje rente.
Kaže da planira da novac sačuva „za crne dane“ mada, kako priznaje, misli mu sada jure u svim smerovima dok razmišlja šta sve može da uradi sa tolikim iznosom.

Neobičan izbor listića, neobična sreća

Ovo nije prvi put da igrači u Mičigenu osvajaju novac zahvaljujući neobičnom načinu izbora tiketa. Ranije ove godine, jedna žena osvojila je 100.000 dolara na Powerballu nakon što je brojeve za nju odabrao ChatGPT.

