Decembar 2025. godine, predvođen ovim moćnim punim Mesecom, nudi priliku za zatvaranje poglavlja i pripremu terena za novu godinu. Bez obzira na znak, ključ je u iskrenoj komunikaciji – pre svega sa samim sobom.

Poslednji pun Mesec u 2025. godini stiže nam u petak, 5. decembra, i to u vazdušnom, komunikativnom znaku Blizanaca. Ovo nije običan lunarni događaj - reč je o Super Mesecu koji donosi snažnu energiju završetka, jasnoće i novih perspektiva. Budući da se događa na osi Blizanci–Strelac, naglasak je na informacijama, istini i širenju vidika.

Blizanci, kojima vlada Merkur, traže činjenice i logiku, dok Sunce u Strelcu teži široj slici i filozofiji. Ovaj pun Mesec traži od nas da pronađemo ravnotežu između te dve krajnosti. Uz prisustvo Marsa, energija može biti ubrzana, a reči oštrije nego inače, pa je ključno promisliti pre nego što progovorite. Ovo je trenutak kada se „mentalna magla“ podiže, a odluke za ulazak u 2026. godinu postaju kristalno jasne.

Iako će svi osetiti ovaj kozmički vrhunac, Blizanci, Vaga, Vodolija i Strelac ulaze u posebno sretno i podsticajno razdoblje puno prilika. U nastavku pročitajte detaljnu prognozu za svaki horoskopski znak, s posebnim naglaskom na ljubav, finansije i emocionalno stanje.

Ovan

Pun Mesec aktivira vaše područje komunikacija, donoseći ubrzanje u razmeni informacija. Mars podstiče nestrpljenje, pa pazite na impulsivne reakcije. Strasti su naglašene, ali i jezik može biti brži od pameti. Ako ste u vezi, ovo je nedelja za duboko razumevanje, pod uslovom da slušate partnera. Slobodni Ovnovi mogli bi osetiti snažnu privlačnost prema nekome ko ih intelektualno izaziva.

Vaš profesionalni put postaje jasniji. Ideje koje sada iznesete mogu imati dugoročan uticaj. Budite oprezni sa brzopletim troškovima; Saturn vas podseća da proverite budžet pre „peglanja“ kartice. Osećate se spremno da preuzmete odgovornost. Iako ste pod pritiskom da sve rešite odmah, pronađite mir u činjenici da se istina uvek otkrije na vreme.

Bik

Ovaj lunarni događaj osvetljava vaše polje ličnih vrednosti i finansija. Vreme je za „proveru stvarnosti“. Žudite za mirom i stabilnošću, i upravo to vam zvezde šalju. Intimnost postaje dublja, a površni odnosi vas više ne zanimaju.

Ovo je glavna tema meseca. Pun Mesec otkriva gde ste previše popustljivi s novcem, a gde možda premalo cenite svoj rad. Mogući su novi načini zarade, ali i nužnost revidiranja troškova zbog praznika. Preporučuje se transparentnost u deljenju troškova. Vašem telu treba više odmora. Ne ignorišite signale umora; priuštite sebi opuštanje kako biste zadržali emocionalnu stabilnost.

Blizanci

Ovo je vaš trenutak. Pun Mesec u vašem znaku deluje kao lični reflektor, donoseći kulminaciju događaja na kojima ste radili tokom cele godine. Balansirate između sopstvenih potreba i očekivanja partnera. Jasno shvatate da više ne želite odnose koji vas iscrpljuju. Moguća je situacija „ili–ili“.

Povoljan odnos Merkura s Jupiterom donosi šansu za važan potpis ili dogovor. Vaše komunikacione veštine su vaš najveći kapital. Doživljavate snažan unutrašnji preokret. Stare priče o tome ko ste i šta možete otpadaju. Budite spremni za autentičan novi početak.

Rak

Pun Mesec pada u vašu 12. kuću podsvesti i završetaka. Vreme je za povlačenje i punjenje baterija. Moguće je da će se javiti stare uspomene ili nerešena pitanja. Ne bojte se – sve izlazi na površinu radi čišćenja. U porodici se vraća harmonija.

Prvodite kraju jedan veliki ciklus. Intuicija vam je izuzetno jaka – poslušajte je. Jasnije razlikujete šta želite poneti u 2026., a šta ostaviti iza sebe.

Lav

Pun Mesec vas podstiče da preispitate krug ljudi oko sebe. Granica između prijateljstva i ljubavi može se zamagliti. Ako ste u vezi, druženja donose svežinu. Kreativni projekti napokon dobijaju vetar u leđa. Vraća vam se samopouzdanje. Autentična radost postaje vaš prioritet.

Devica

Vaš trud postaje vidljiv svima. U privatnom životu tražite nežnost i sigurnost. Partner vam pruža važnu podršku. Moguće je napredovanje, ali i potreba za redefinisanjem balansa između posla i privatnog života. Želite red u haosu i reorganizaciju životnog prostora.

Vaga

Polje putovanja, filozofije i učenja je aktivirano. Optimizam se vraća. Ljubav možete pronaći na putovanju ili kroz edukaciju. Prilike dolaze iz inostranstva ili kroz dodatno obrazovanje. Komunikacija je vaša snaga. Mentalna jasnoća je snažna.

Škorpija

Pun Mesec osvetljava teme intime i zajedničkih resursa. Želite dubinu i iskrenost. Moguća su razotkrivanja ili važni razgovori. Fokus je na kreditima, partnerovim primanjima ili nasleđima. Osećate unutrašnju stabilnost i spremnost da otpustite stare obrasce.

Strelac

Pun Mesec u suprotnom znaku donosi kulminaciju u partnerstvima. Odnosi prelaze na viši nivo. Slobodnim Strelčevima raste šarm. Finansijski dobici kroz saradnje su veoma verovatni. Osećate energiju novog početka i postavljate zdrave granice.

Jarac

Vreme je da dovedete život u red pre nego što Sunce uđe u vaš znak. Povučeni ste, ali osećanja su duboka. Rokovi se gomilaju – organizacija je ključ. Pripremate se za snažan novi početak u januaru.

Vodolija

Pun Mesec aktivira vašu petu kuću – vreme je za zabavu i stvaralaštvo. Nešto neočekivano i lepo se događa. Iskrenost osvetljava odnose. Nova ideja može postati ozbiljan projekat. Naleti inspiracije i radosti pune vas energijom.

Ribe

Fokus je na porodici i unutrašnjem miru. Želite toplinu doma. Partner vam pruža podršku. Shvatate da uspeh malo vredi bez emocionalne stabilnosti. Osećate snažan emotivni vrtlog. Neptun kreće direktno i vraća vam intuiciju.

