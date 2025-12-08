Slušaj vest

Vlasnici udomljenog mačeta Martija podelili su snimak njegovog prvog susreta sa snegom, koji je brzo postao viralan.

Kratak snimak prikazuje Martija kako oduševljeno skakuće po snegu koji je pao na balkonu, ostavljajući preslatke otiske svojih šapica. Njegov vlasnik je u opisu videa napisao: „Marti voli sneg više nego ja.“

Marti je pronađen na parkingu

Marti živi sa svojim vlasnicima u kanadskoj provinciji Kvebek. Njegovi vlasnici su u drugom videu otkrili da je Marti pronađen na jednom parkingu, gde se skrivao ispod auta. U slobodno vreme voli da juri stopala svojih vlasnika i da gleda hokej.

Snimak Martijevog prvog susreta sa snegom skupio je čak 4,5 miliona pregleda i preko dve hiljade komentara. „Auuu, presladak je“, „Otisci njegovih šapica izgledaju kao nešto iz Diznijevog filma“, „Kakav slatkiš“, „Preslatke šapice“, „Zašto su mačke tako slatke“, samo su neki od komentara.

