Kada se približi januar, gotovo svi nesvesno počnemo da razmišljamo o promenama. Nova godina nosi onu malu nadu da možemo ponovo da se resetujemo, da uvedemo više dobrih navika i da prizovemo sreću makar simboličnim gestovima. A jedan od najpoznatijih simbola je — novogodišnja jelka. I to ne bilo kako uređena, već postavljena prema pravilima feng šuija.

Zašto feng šui ima smisla

Gde po feng šuiju treba postaviti jelku? Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Iako se često posmatra kao “istočnjačka egzotika”, feng šui je zapravo jednostavan i praktičan pristup uređivanju prostora. Ideja je da okruženje oblikujemo tako da nas podržava: da u kuću unesemo znake blagostanja, reda i smirenosti koji nam onda lakše postanu deo svakodnevice. Možda zvuči kao mala doza magije, ali svi znamo koliko raspoloženje može da promeni samo atmosfera u domu.

Gde postaviti jelku prema feng šui principima

Ako želite da jelka ove godine donese više od lepog izgleda, pogledajte najpre jugoistočni ugao dnevne sobe. U feng šuiju, taj sektor je povezan sa finansijama, stabilnošću i materijalnom sigurnošću. Jelka tada simbolično "pali svetlo" nad delom života koji brine o vašoj egzistenciji.

Ako vam je ove godine važnija ljubav, toplina i harmonija u porodici, bolji izbor je jugozapad prostora. Bez obzira na to koju stranu birate, najvažnije je da jelka ne zaklanja prolaz — protok energije, baš kao i ljudi, ne voli nagomilanost i prepreke.

Boje koje nose poruku

Nijanse na jelci nisu samo estetika — svaka nosi svoju energiju:

  • Zlatna – simbol obilja i postignuća
  • Crvena – privlači snagu, vitalnost i zaštitu
  • Zelena i plava – donose balans, smirenje i “osvežavanje” prostora
  • Srebrna i bela – povezuju se sa mentalnom jasnoćom i energetskim čišćenjem

Ako osećate da vam dom traži rasterećenje ili obnovu, ove boje veoma efikasno podižu prostor.

Ukrasi koji dodatno jačaju energiju

Ako želite da pojačate simboliku, u jelku možete dodati sitne znakove izobilja: male zlatnike, novčiće, zvezdice, anđele, pa čak i minijaturne feng šui zmajeve. Za zdravlje su dobri prirodni elementi — šišarke, kristali, grančice, osušeni cvetovi. Važno je, naravno, ne preterati. Feng šui ne voli kič, a realno — ni većina nas.

Raspored ukrasa i važnost svetlosti

Donji deo jelke predstavlja stabilnu osnovu, pa tu idu teži ukrasi. Prema vrhu se postavljaju laganiji, sjajniji elementi — kao simbol svega čemu težite i što želite da podignete na viši nivo. Lampice imaju posebnu ulogu: svetlost u feng šuiju pokreće energiju, razbija stagnaciju i privlači pozitivu. Na sam vrh stavlja se ono što za vas ima ličnu simboliku — zvezda za napredak, anđeo za zaštitu, lotos za unutrašnji mir.

Žena sa spiskom u ruci i olovkom u ustima sedi kraj jelke
Održavanje jelke i protoka energije

Kada završite sa ukrašavanjem, ne ostavljajte jelku da samo stoji. Suve iglice i oštećeni ukrasi stvaraju ustajalu energiju, pa je potrebno s vremena na vreme protresati grane, ukloniti polomljene detalje i prebrisati prašinu.

Čista i negovana jelka, prema feng šui filozofiji, funkcioniše kao magnet za dobru energiju. A možda baš ove godine postane vaš mali saveznik u stvaranju boljeg početka.

