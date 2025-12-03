Slušaj vest

Poslednji pun Mesec u 2025. godini očekuje nas 5. decembra u vazdušnom znaku Blizanaca, a imaće jak uticaj na Blizance, Strelčeve, Device i Ribe. Pun Mesec u Blizancima donosi pojačanu mentalnu energiju, živahnu komunikaciju i talas znatiželje koji otvara nova pitanja, ali i rešenja.

Ovo je trenutak kada se misli ubrzavaju, informacije se gomilaju, a ljudi osećaju snažniju potrebu da se izraze, podele svoje ideje ili napokon kažu ono što su dugo držali u sebi. Pun Mesec imaće uticaj dve nedelje, a simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa.

Završetak onoga što je započeto

Kod mnogih se javlja želja da završe započete obaveze ili razjasne situacije koje su bile nejasne, jer Blizanci traže jasnoću i logiku, čak i usred emocionalne napetosti koju pun Mesec nosi.

Ovaj uticaj donosi i naglašenu društvenost, lakše se povezujete sa drugima, razgovori teku spontano, a teme se brzo smenjuju. Emocije mogu biti izražene kroz reči, pa se sve doživljava intenzivnije upravo mentalnim putem. Ako postoji nešto što vas muči, sada ćete lakše moći da to da formulišete. Istovremeno, impulsivnost u komunikaciji će biti pojačana, pa je važno zda zastanemo pre nego što nešto "izleti".

Iznenadne odluke

Pun Mesec u Blizancima često donosi iznenadne odluke i trenutke kada shvatite šta vam je zaista važno. Mnogi će osetiti poriv da promene način razmišljanja, uvedu nove rutine učenja ili se oslobode informacija i misli koje im stvaraju pritisak.

Ovo je vreme kada intuicija i logika rade zajedno, pa se otvaraju vrata ka novim idejama, rešenjima i mogućnostima koje ranije možda niste primećivali.

