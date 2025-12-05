Slušaj vest

Prema horoskopu, 3 znaka Zodijaka doživljavaju karmičku zaštitu 3. decembra 2025. godine.Retrogradni Jupiter donosi promenu, vodi ka unutra kako biste mogli da prepoznate prilike.

Jupiter je uvek povezan sa srećom i širenjem, a za ove astrološke znake dobra vremena su tek počela. Skoro je kraj godine i sigurno želite da prizovete pozitivnu energiju, a univerzum je na vašoj strani i pruža vam karmičku zaštitu.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrogradni Jupiter vam pomaže da shvatite vrednost pravog vremena i da je ono što je nekada izgledalo zaglavljeno zapravo poletelo pravom pravcu. A 3. decembra će se desiti nešto što će vam pokazati da su vaši instinkti sve vreme bili u pravu. Ovo je dan da vidite gde vaša energija pripada, a gde ne. To vas osnažuje i vraća vam zamah. Do kraja dana, osećaćete se obnovljeno, fokusirano i spremno da zakoračite u sledeću fazu. Imate planove i nameravate da ih sprovedete sve. Ovo je samo početak odličnog perioda za vas.

U produktivnom ste raspoloženju, osećate potrebu za većom interakcijom. Imate priliku da se brinete o sebi i to povećava vaše samopouzdanje. Venera u vašem sektoru avanture, rasplamsava vašu želju za istraživanjem sve do 24. decembra. Ljubav može biti povezana sa učenjem, putovanjima ili onlajn aktivnostima.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Retrogradni Jupiter vam čisti um i pomaže vam da shvatite šta vam je zaista potrebno da biste bili srećni. Šta god vas je iscrpljivalo, sada osećate potrebu da to presečete u korenu. Ovaj uvid vodi do značajne prekretnice - 3. decembra ćete primetiti da je vaš um usmeren ka utešnim mislima. To znači da svesno birate da zanemarite sve što je negativno. Držite se plana. Otići ćete od problema koji vam previše oduzimaju i na kraju ćete se osećati prilično dobro zbog sebe što ste imali hrabrosti da to učinite. Nova era počinje kada počnete da birate da živite svoj život sa više namere.

Jačate vezu i autentično izražavanje. Imate disciplinu i samokontrolu, što vam omogućava da napravite važne korake ka svojim ciljevima. Mesec dopire do podsvesti, pozivajući vas na introspekciju. Venera u vašoj šestoj kući donosi društvene mogućnosti kroz radno mesto, dnevnu rutinu i aktivnosti vezane za zdravlje. Odnosi su bolji kroz pažnju posvećenu detaljima.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrogradni Jupiter vas podseća da živite u sadašnjosti i da je u redu da ne razmišljate stalno o budućnosti. Budućnost ne postoji od sada, a decembar je, zato uživajte u onome što imate dok je tu. Shvatićete da vaša moć dolazi iz toga što ste prisutni sa svojom istinom. Stiže vam talas jasnoće koji će vam vratiti samopouzdanje i sposobnost da jednostavno pratite tok. Bilo da je u pitanju inspiracija, uveravanje ili obećavajuća ideja, nešto vas podseća da ste na pravom putu. Nova era moći je o samopoštovanju i odlučnom kretanju. Univerzum vam čisti put. Trenutak je sada!

Usmeravate svoju energiju na važne ciljeve. Strpljenje vam donosi rezultate. Venera do 24. decembra donosi romantiku, kreativnost i lični magnetizam. Ovo je jedno od najboljih doba godine za ljubav, hobije i umetničko izražavanje. Svet gledate sa optimizmom i osećate se inspirisano.

