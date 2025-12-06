Slušaj vest

Serija "Stranger Things" od svog debija 2016. godine postala je globalni fenomen, rušila rekorde gledanosti na Netflixu i osvojila srca publike širom sveta. Osim same serije, franšiza je dobila i knjige, stripove, video-igre, pa čak i zvaničnu verziju "Dungeons & Dragons" društvene igre.

Njena popularnost velikim delom leži u harizmatičnoj glumačkoj ekipi, savršenom spoju misterije, horora i avanture, kao i nostalgiji prema osamdesetim godinama i delima horor legendi poput Stivena Kinga. Iako su fanovi serije upoznati sa likovima i pričom, donosimo vam 19 najzanimljivijih činjenica sa snimanja koje, možda, niste znali:

Snima se u Džordžiji, a ne u Indijani

Insert iz serije Stranger Things Foto: Supplied by LMK / imago stock&pe

Iako je radnja smeštena u fiktivni gradić Hokins u Indijani, većina scena je snimana u Džordžiji, pretežno u okolini Atlante. Glavna ulica Hokinsa zapravo je centar malog mesta Džekson, udaljenog oko 50 minuta vožnje od Atlante.

Delovi četvrte sezone koji se odvijaju u Kaliforniji zapravo su snimani u Novom Meksiku.

Nikola Koflan umalo dobila ulogu Robin

Zvezda "Bridžertona", Nikola Koflan, otkrila je da je konkurisala za ulogu Robin, ali da je na kraju ta uloga pripala Maji Hok. "Ona je bila daleko bolja nego što bih ja ikada mogla biti", rekla je Koflan i dodala da je to odlična lekcija za glumce.

Serija nije trebala da se zove "Stranger things"

Braća Dafar su prvobitno smestili radnju na kraj Long Ajlenda, u mesto Montok, inspirisani atmosferom iz filma Ajkula. Kada je Netflix otkupio projekat 2015. godine, nosio je radni naziv "Montauk".

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Stranger Things":

1/5 Vidi galeriju Stranger Things 4 Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Džoj je bila dosadna, dok se nije umešala Vinona Rajder

U podkastu Skip Intro, autori su priznali da je lik Džojs bio dosta "dosadniji" dok ga Vinona Rajder nije preuzela. Upravo ona ih je inspirisala da razviju zaplet sa božićnim lampicama.

Barb je bila prvi glumački angažman Šenon Paser

Fanovi su brzo zavoleli lik Barb, a malo ko zna da je to bila prva uloga Šenon Paser. Za tu ulogu je kasnije čak nominovana i za Emi nagradu.

Kostimografi su ručno pravili gumice za kosu

Zbog autentičnosti osamdesetih, tim zadužen za kostime je ručno pravio desetine gumica kako bi se savršeno uklopile sa ostalim detaljima garderobe.

Serija je bila predmet dve tužbe – obe su odbačene

Dva različita autora su tvrdila da je ideja za seriju ukradena iz njihovih scenarija. Obe tužbe su kasnije povučene zbog nedostatka dokaza.

Prijateljstvo Stiva i Dastina je slučajno

Jedna od najvoljenijih dinamika u seriji – prijateljstvo Stiva i Dastina – nije postojala u originalnom scenariju. Nastala je spontano jer ni jedan ni drugi lik nije imao s kim da "se druži".

Uvodna špica je omaž horor legendi

Foto: Printscreen/ YouTube/ Stranger Thing

Dizajn naslova i muzika inspirisani su radom Ričarda Grinberga, koji je kreirao uvodne špice za filmove Alien, Predator, Drakula, Seven i The Matrix.

Ministarstvo energetike SAD je reagovalo na seriju

Zbog prikaza tajne laboratorije u seriji, američko Ministarstvo energetike je objavilo šaljivu reakciju na svom sajtu u kojoj tvrde da "ne eksperimentišu s čudovištima" i da su naučnici "zapravo fini ljudi".

Sedi Sink je morala da se izbori za ulogu Maks

Producenti su u početku smatrali da je Sedi "prestara" za ulogu jer je imala 14 godina. Glumica je zamolila da joj daju više materijala kako bi pokazala svoj talenat – i uspela je da dobije ulogu.

Čejs Stouks se loše pokazao na audiciji

Zvezda serije "Outer Banks", Čejs Stouks, konkurisao je za ulogu Stiva, ali je, po sopstvenim rečima, "potpuno zabrljao". Dafarovi su mu ipak dali malu ulogu u prvoj sezoni, što mu je otvorilo vrata Netflixa.

Vekna je inspirisan zlikovcima iz horora 80-ih

Nikola Đuričko u seriji Stranger Things Foto: Printscreen/Netflix/Youtube

Čudovište iz četvrte sezone bazirano je na liku iz Dungeons & Dragons, ali i na horor ikonama poput Fredija Krugera iz "Strave u Ulici Brestova". U seriji se čak pojavljuje i Robert Inglund – glumac koji je tumačio Fredija.

Daker Montgomeri snimao svoju scenu putem Zuma

Zbog pandemije, glumac koji igra Bili Hargrovea nije mogao da putuje iz Australije. Njegova scena u četvrtoj sezoni režirana je na daljinu – putem Zuma.

Natalija Dajer i Čarli Hiton su par i u stvarnom životu

Ljubavna priča Nensi i Džonatana prenela se i van ekrana – glumci su zajedno još od 2016. godine.

Stiv nije trebalo da postane pozitivan lik

U originalnom scenariju, Stiv je trebalo da bude negativac. Međutim, harizma Džoa Kirija naterala je autore da ga prikažu u boljem svetlu i daju mu razvojni luk.

Scenario je odbijen skoro 20 puta

Insert iz serije Stranger Things Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Pre nego što je Netflix prihvatio seriju, braća Dafar su dobili između 15 i 20 odbijenica. Studiji nisu znali šta da rade sa pričom koja kombinuje decu, tinejdžere i odrasle likove.

Serija je od početka planirana za 4-5 sezona

Iako bi publika volela još sezona, kreatori su još 2017. izjavili da priča neće ići dalje od pete sezone jer bi se time izgubila realnost zapleta.

Decu iz serije obožavaju brojne poznate ličnosti

U intervjuu za BBC Radio 1, mlada ekipa otkrila je da su im prišli slavni poput Terija Kruza, Roberta Daunija Džuniora, kao i glumačke ekipe iz Game of Thrones i Modern Family. Čak im je i Danijel Redklif poručio: "Recite im samo da su sjajni!".

Pogledajte video: Premijera serije Tvrđava