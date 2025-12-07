Slušaj vest

Izdavačka kuća Oxford University Press, koja objavljuje Oksfordski rečnik, proglasila je za reč godine izraz "mamac za bes" (rage bait), kojim se opisuje sadržaj čiji cilj je da iznervira korisnike Interneta dok skroluju.

Izraz je definisan kao onlajn sadržaj koji je namerno kreiran da izazove bes ili revolt zato što je frustrirajući, provokativan ili uvredljiv, a cilj je da poveća saobraćaj ili angažovanje u onlajn prostoru.

Kako je naveo izdavač, postojanje ovog termina pokazuje da su ljudi svesni taktike onlajn manipulacija, kao i da se upotreba ovog izraza kod korisnika u proteklih 12 meseci utrostručila, prenosi Gardijan.

Zvaničnik izdavačke kuće Oksford, Kasper Gretvol, ukazao je da samo postojanje ovog termina pokazuje da ljudi sve više shvataju manipulativne tehnike koje se koriste da bi se privukla njihova pažnja na Internetu.

On je dodao da su ranije metode bile fokusirane na izazivanje radoznalosti, dok su sada drastično preusmerene na izazivanje emocija kao što su bes i negodovanje.

"Ovakvi izrazi ne definišu samo trendove, već otkrivaju kako digitalne platforme preoblikuju naše mišljenje i ponašanje", zaključio je Gretvol, Blic prenosi Tanjug.

