Teško je odoleti restoranima i lokalima koje osnivaju poznati kuvari, posebno kada znamo da su ozbiljne TV zvezde. Zato je ovog puta pažnju privukao britanski šef Gordon Remzi, poznat širom sveta po svojim emisijama, a posebno po čuvenoj "Paklenoj kuhinji".

Upravo u svojoj zemlji - u Velikoj Britaniji, šef kuhinje je odlučio da otvori jedan od najomiljenijih formata na svetu - restoran sa klasičnim hamburgerima sa pomfritom, koji mogu postati gotovo neodoljivi za svakoga.

Gordon Remzi Foto: YANN COATSALIOU / AFP / Profimedia

Zato je jedan italijanski bloger Lorenco BiagetI koji putuje širom sveta i isprobava razne specijalitete odlučio da poseti jedan od Gordonovih restorana. Reč je naime o lancu lokala pod nazivom Street Burger, koji se nalaze u različitim delovima Londona, ali i u drugim gradovima Engleske.

Kako je infulenser koji vodi tiktok profil "biagiotrippadvisor", otkrio, u lokalima Gordona Remzija mogu se probati američki stil hamburgera, hrskavi pomfrit i razne kombinacije za svačiji ukus - od onih jednostavnih do onih sa intenzivnijim aromama. A ono što ga je posebno zaintrigiralo je razlika između očekivanja publike, i onoga što zapravo stigne na tanjir.

Prvi utisak - šok

Kada je influenser dobio svoj sendvič, prvi utisak je bio gotovo zbunjujući. Veličina sendviča je bila znatno skromnija od "ekstra velikih" burgera koji često kruže društvenim mrežama. Kako se vidi na snimku, ovaj nije prelazio veličinu dlana.

Svakako, ubrzo je prešao na degustaciju kako bi se ocenio kvalitet sastojaka. Kako kaže fud bloger, meso je mekano, ali čvrsto, sočno, ali ne toliko masno, i zadržava autentičan ukus. A dodaje da je i pečenje odrađeno savršeno.

Najveće iznenađenje bio je pomfrit

Najveće iznenađenje ipak nisu bile pljeskavica ni hleb - već pomfrit. Hrskav, zlatan, i obogaćen dimljenom paprikom, osvojio je influensera već na prvi zalogaj. Jedan jednostavan, gotovo neprimetan detalj, ali dovoljan da potpuno promeni iskustvo jela.

Taj dimljeni, blago pikantni miris daje posebnu notu koja sve podiže na viši nivo - onaj "šefovski".

Koliko sendvič košta?

Dolazimo do računa koji sve zanima: koliko košta ovaj hamburger sa Remzijevim potpisom?

Infulenser bez ustručavanja pokazuje cenu. Za klasični hamburger potrebno je izdvojiti oko 20 evra. Za srpski mentalitet, kao i za, kako navodi influenser, italijanski mentalitet to može delovati preterano, naročito kada se uzme u obzir skromna veličina sendviča.

Ipak, posmatrajući filozofiju Remzijevih londonskih lokala, cena ipak prati jasnu logiku: bez preterivanja, bez glomaznih obroka - već fokus na vrhunskom kvalitetu.

