Josip Broz Tito "zvanično" je imao četiri žene. Iako je bio cenjeni vođa i žene su ga volele, jedna devojka ga je napustila.

Reč je o Herti Has, nekadašnjoj zagrebačkoj studentkinji i banjalučkoj misici, jedinoj maršalovoj ljubavi koja ga je napustila jer nije htela da trpi njegovo ponašanje.

Herta Has bila je jevrejskog porekla, a rođena je u Mariboru 1914. godine. Revolucionarnom radničkom pokretu pristupila je još kao student Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, član SKOJ-a postala je 1934, a član KPJ 1938. godine. Josipa Broza upoznala je prvi put 1937. godine u Parizu, da bi ljubavnu vezu njih dvoje započeli posle dve godine u Zagrebu.

Herta Has Foto: Printscreen Twitter

Kako je planula ljubav

U dokumentarnom filmu Lordana Zafranovića "Tito - poslednji svedoci testamenta" iz 2011. Herta Has ispričala je kako je buknula ljubav između nje i Tita, a iznela je i još neke interesantne detalje.

- Proleće počinje, moje se koleginice već udaju, sve imaju momke. Ja imam bezbroj udvarača, ali nemam momka, naprosto nije išlo... Kada sam sa društvom studenata otišla u Banjaluku, tamo smo držali jedan politički miting i posle toga smo uveče imali zabavu. Na toj zabavi sam, kojim čudom, bila izabrana za mis Banjaluke, ni kriva ni dužna! I dobila sam dva lepa porculanska servisa, jedan za crnu kafu, jedan za belu kafu, koje i još danas čuvam - prisećala se tada Herta.

Ona se nakon Banjaluke vraća u Zagreb, da bi joj funkcioner SKOJ-a Leo Mates po povratku rekao da narednog dana u 12 mora da ode do parka preko puta hotela Park i nađe se s jednim čovekom. Njoj se nikako nije išlo, jer je taj dan trebalo da ima ispit, ali je preko volje, na kraju, ipak pristala:

Josip Broz Tito Foto: Ustupljena fotografija, Vukotić media, Arhivske fotografije

- Kada sam u 12 sati došla u park imam koga da vidim - Stari! Mi smo tako jedno drugom pali u zagrljaj, da je bilo toliko očito da tu više nema natrag...

Par je počeo da živi zajedno, a nastanili su se u jednoj iznajmljenoj kući u Zagrebu, pod lažnim imenima Marija Šarić i inženjer Slavko Babić.

Njihova veza trajala je kratko, do izbijanja Drugog svetskog rata 1941. godine, jer je Tito u maju po zadatku morao da otputuje u Beograd gde je upoznao novu, mlađu ljubav, partijsku kurirku Davorjanku Paunović Zdenku.

Davorjanka Paunović Zdenka Foto: Arhivske fotografije

Trudnoća i hapšenje

Jedino što nije mogla da podnese bilo je Titovo "švrljanje" sa drugim ženama... Herta Has ostala je u Zagrebu u poodmakloj trudnoći, a nekoliko dana posle Titovog odlaska rodila je sina Mišu.

Uhapšena je neposredno pre nego što je trebalo da se skloni u partizane, a bebu je usvojila jedna folksdojčerska porodica, pa je Miša tako preživeo. Posle pregovora partizana i nacista 1943. godine Herta Has je razmenjena, nakon čega je jedno vreme provela u Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske.

Tito i Herta sreli su se ponovo 1943. godine u Jajcu na Drugom zasedanju AVNOJ-a, gde je ona došla s Ivom Lolom Ribarom. 'Draga moja, u ovoj kući nema mjesta za dvije žene', dobacila je navodno Davorjanka Herti.

Herta Has Foto: Arhiva

Prema svedočenju partijskih drugova prisutnih na zasedanju, Hertu je ovo toliko razbesnilo da je pronašla Tita u štabu i pred svima ga pitala: 'Ko je ta žena? Zar ti nisam ja žena?'. Titu je bilo vidno neugodno, jedva je uspeo da prozbori: 'Pa probajte da se dogovorite'.

Herta je istog dana ostavila sve i vratila se u Sloveniju. Bio je to njen konačni raskid s Titom, a razveli su se 1943. godine.

Jedina koja je Titu rekla ne

Ipak, posle smrti Davorjanke 1946. godine Tito je navodno pisao Herti i molio je da se vrati. Jugoslavijom je tada kolao trač da je Titovo pismo bilo dugo 16 strana, dok je Herta odgovorila u samo dve rečenice:

"Dragi moj, Herta Has trpi poniženje od muškarca samo jednom. Ne padam dva puta na kolena pred istim čovekom".

Ona se nakon toga ponovo udala i rodila dve ćerke, a posle Drugog svetskog rata radila je u Ministarstvu industrije i rudarstva Hrvatske i kao sekretarica u Saveznom izvršnom veću.

Herta Has Foto: Youtube Printscreen

Živela je bez publiciteta, a umrla je 5. marta 2010. godine u Beogradu, u 95. godini. Prema vlastitoj želji, sahranjena je u krugu najuže porodice na Pobreškom groblju u Mariboru.

Njihova praunuka promenila prezime

Njihov sin, Aleksandar Miša Broz je jedan od onih koji će nastaviti Titovu lozu. Sa suprugom Mirom dobio je 1968. godine ćerku Aleksandru Sašu. U rodnom Zagrebu, Saša Broz je završila osnovnu i srednju školu, kao i pozorišnu režiju.

U braku sa glumcem Rankom Zidarićem, Saša je dobila ćerkicu Saru, a Titova praunuka je nasledila ljubav prema pozorištu od tate i mame. Radi kao scenografkinja u Zagrebačkom kazalištu lutaka. Međutim, rešila je da više ne nosi očevo prezime. Ranko i Saša su se, inače, razveli posle šest godina braka.

Sara Has Foto: Printscreen Instagram

Sara nije želela ni dedino prezime Broz već je odlučila da obnovi uspomenu na Titovu ljubav iz mladosti i sad se preziva Has kao njena hrabra prabaka.

- Prabakino prezime nisam uzela samo iz poštovanja prema njoj, nego iz poštovanja prema dvema osobama u porodici za koje znam da im je beskrajno drago što barem neko još nosi prezime Has. Meni promena prezimena nije nikakva velika promena jer sam za sve uvek Sara, uostalom, nije teško otkriti čija sam - ispričala je pre nekoliko godina za "Jutarnji list".

