Poznata influenserka iz Hrvatske  posetila je čuveni Božićni market u Beču gde je obilazila restorane. Želela je da proba čuvenu bečku šniclu, a u jednom od objekata naišla je na konobaricu iz Srbije, ono što joj je poručila poželela je javno da podeli sa svojim pratiocima. 

Situacija o kojoj pričaju svi desila se u trenutku kada je došao red da plati račun. Zbog dobre usluge i hrane poželela je da ostavi bakšiš.

"Najbolji deo restorana bila je konobarica Srpkinja koja nije dozvolila da joj ostavimo bakšiš, jer, kako kaže, ima ko će da plati, a nama curama je poželela srećan put".

Komentari su bili pozitivni, a osmeh na licu influenserke iz Hrvatske i oduševljenje u glasu svakako su bili pokazatelj da je susret bio vrlo lep, prijatan i za pamćenje.

Ova hrvatska influenserka, koja na TikToku promoviše optimizam, putovanja, lepu hranu i restorane, ima vrlo popularne videe na pomenutoj platformi koji broje preglede u milionima, pa nije isključeno da i susret sa srpskom konobaricom dostigne u međuvremenu iste brojke.

(Kurir.rs/Espreso)

