Dnevni horoskop za 4. decembar 2025. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Ovan

Povući ćete veoma mudar poslovni potez koji će vam pomoći da u potpunosti stabilizujete svoju finansijsku situaciju. Dopada vam se osoba koja nije slobodna. Nalazite se u iskušenju da prekršite svoje principe. Posvetite se zdravlju malo više nego do sada.

BIK

Bik

Ne obraćajte pažnju na negativne komentare kolega. Između vas se sve više razvija rivalski odnos. Slobodne Bikove očekuje veliki broj prilika da upoznaju svoju srodnu dušu. Upravo to može da im stvori dilemu. Nemate naglašene probleme sa zdravljem i možete da se nadate stabilnoj situaciji.

BLIZANCI

Blizanci

Danas ćete biti izuzetno uspešni u poslovnoj komunikaciji, jer će vaša sugestivnost doći do izražaja. Uspešno zaključenje ugovora. Očekuje vas susret sa osobom s kojom se veoma dugo niste videli. Nastavak te priče. Pred vama je period u kojem ćete biti zadovoljni svojim zdravljem, ali i svojim izgledom.

RAK

Rak

Pruža nam se prilika da ostvarite znatan profit, ali će to u velikoj meri zavisiti od vaših poslovnih poteza. Vaš odnos s partnerom zasniva se na uzajamnom poverenju. Sledi period sve većeg zbližavanja. Na polju zdravlja vas očekuje sasvim dobra faza. Jaki ste, stabilni i osećate se dobro u svojoj koži.

LAV

Lav

Očekuje vas važan razgovor s nadređenima. Međutim, vaše originalne ideje neće naići na pozitivan odgovor. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa jednom šarmantnom Vagom, s kojom je moguć početak veze. Tokom ovog perioda će do izražaja doći vaša izdržljivost i snaga.

DEVICA

Devica

Nezaposlene Device će dobiti odličnu poslovnu ponudu. Potrudite se da na razgovoru za posao ostavite što bolji utisak. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Između vas vlada atmosfera uzajamnog poverenja. Manji problemi s leđima mogu biti naglašeni, uz adekvatan tretman to možete rešiti.

VAGA

Vaga

Poslovna saradnja sa inostranstvom ili rad s nekretninama mogu vam doneti znatan finansijski dobitak. Ovaj dan će obeležiti veoma prijatno iznenađenje od vašeg partnera. Pred vama je romantično veče. Prijaće vam boravak u prirodi i planinarenje.

ŠKORPIJA

Škorpija

Ovaj dan može obeležiti početak rada na novom radnom mestu ili prelazak u novi ogranak u istoj firmi. Nalazite se u dilemi da li je osoba s kojom ste počeli da se viđate dostojna vašeg poverenja. Poslušajte intuiciju. Srčani sistem bi mogao da vam bude slaba tačka.

STRELAC

Strelac

Neko od vaših poslovnih saradnika ili kolega može da se ispostavi kao veoma nepouzdan. Pripremite rezervni plan, biće vam potreban. Slobodni Strelčevi danas mogu da upoznaju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Povedite računa o mogućim tegobama s krvnim pritiskom.

JARAC

Jarac

Uspešan poslovni dan za sve Jarčeve koji se bave prosvetom, uslužnim delatnostima i trgovinom. Očekuje vas bolja zarada. Danas ćete se u potpunosti posvetiti partneru, a to će doprineti vašem većem zbližavanju. Izbegavajte stresne situacije i fizičko naprezanje.

VODOLIJA

Vodolija

Ovaj dan na poslu može biti veoma uspešan jer ćete na sastanku ostaviti odličan utisak i dobiti pohvale za svoje ideje. Partner pokazuje sumnju, ali vi nastavljate u svom stilu. Pazite da ne dođe do otuđenja. Posavetujte se s lekarom ako ste već imali smetnje u vezi s kardiovaskularnim sistemom.

RIBE

Ribe

Pruža vam se prilika da ostvarite veliki napredak na finansijskom planu. Oslonite se u potpunosti na svoju intuiciju. Slobodne Ribe danas mogu da upoznaju jednu harizmatičnu osobu u znaku Device ili Škorpije. Možete biti dobro raspoloženi i zadovoljni sobom.