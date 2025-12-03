Da li ste znali

Da li ste znali

Slušaj vest

Krsna slava se prenosi u porodici sa oca na sina. Međutim, u porodicama gde ima više muške dece, očevi neretko prave grešku želeći da svi sinovi nastave sa slavljem.

Kada otac ima dva ili više sinova, uglavnom slavu prenosi svima kako bi nastavili porodično nasleđe. Kod slava kao što je Nikoljdan 19. decembra, pravi se najviše grešaka.

Slavski kolač Foto: Shutterstock

"Pre svega, domaćini slavski kolač režu kod kuće, a to treba da se radi u crkvi. Kada se kolač prereže, prema običajno-crkvenom pravu, otac kada prenosi slavu daje sinu deo kolača. Domaćin slave sinu daje četvrtinu kolača koji od sledeće godine nastavlja da slavi, a kad daje četvrtinu to znači da i on zadržava pravo da nastavi da slavi slavu. Ako da polovinu kolača, to znači da predaje slavu i on je više ne slavi već je gost kod sina - rekao je otac Predrag Popović.

On je naglasio i da se velika greška pravi kod domaćina koji proslavljaju Nikoljdan 19. decembra.

"Ako slavite Svetog Nikolu zimskog 19. decembra, a imate dva sina, postala je moda da se jednom preda ta slava, a drugom se poručuje da slavi letnjeg Svetog Nikolu koji se obeležava 22. maja i simoblizuje praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja - Mirlikijskog čudotvorca.To se ne radi. Krsna slava je dan kada je prezime vaše porodice primilo hrišćanstvo. Ne možete da menjate to.