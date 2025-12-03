Slušaj vest

Biznismen Brajan Džonson koji je pažnju privukao svojim programom protiv starenja "Project Blueprint" koji uključuje strogu dijetu, režim vežbanja i suplemente, troši oko dva miliona dolara godišnje kako bi ostao zauvek mlad. Na Instagramu je 2. decembra otkrio da je već tri godine u vezi sa Kejt Tolo.

„Znam šta mislite… kako je moguće da bi iko želeo da bude sa mnom?“, napisao je Džonson.

U svom opširnom postu podelio je detalje o svojoj devojci Kejt, koja je poreklom iz BiH, ali je odrasla u Australiji. Upoznao ju je u svojoj kompaniji Kernel.

Njihovu vezu opisao je kao pozitivnu, mirnu i „slagalicu koja je potpuno uklopljena“. Dodao je da se poznaju pet godina, a da su u vezi tri godine. Njihova povezanost rasla je postepeno dok su radili rame uz rame i delili ambicije i lične izazove.

Ljubav se rodila na poslu

"Kejt i ja smo se upoznali u mojoj kompaniji za interfejs mozga, Kernel. Ona je otkrila moj rad na korišćenju neurotehnologije za unapređenje ljudskog blagostanja i spajanje čoveka i veštačke inteligencije. Iako je sanjala o karijeri u modi, privuklo ju je ono što je videla kao ključno pitanje našeg vremena: kako će ljudi uspešno ko-evoluirati sa AI. Delili smo istu opsesiju. Slagalica se uklopila odmah, brže nego što je bilo ko od nas ikada doživeo.“

Dalje je dodao: „Kada bih je video u kancelariji, leptirići bi mi zaigrali u stomaku. Svakog dana bi se pojavljivala u nekoj neočekivanoj kombinaciji boja, tekstura, stilova i modnih dodataka. Uvek ukusno, razigrano i zanimljivo.“

Poznato je da su roditelji Kejt Tolo, otac Mik (Mijo) i majka Rouzi (Ružica), emigrirali u Australiju 1987. godine. Brajan ima troje dece iz prethodnog braka. Takođe je bio i veren, ali se veridba završila prilično loše.

Ko je kontroverzni milioner Brajan Džonson

Brajan Džonson, milioner koji je svoje bogatstvo stekao prodajom aplikacija za plaćanje, već godinama izaziva kontroverze svojim nekonvencionalnim pristupom zdravlju i dugovečnosti.

Njegova filozofija pod nazivom "Ne umri" oslanja se na rigoroznu dnevnu rutinu koja uključuje konzumiranje vitaminskih koktela, praćenje biomarkera i eksperimentalne terapije – čak i transfuziju krvi od svog sina tinejdžera.

Cilj mu je da uspori starenje, produži život i, kako sam kaže, promeni način na koji razumemo stvarnost.

- Kad sam počeo, ljudi su me gledali kao ‘ekscentričnog vampirskog milijardera iz tehnološkog sveta koji pije sinovu krv’. Pomislio sam, ‘Naravno, da. Ali takođe, ja sam profesionalni sportista za podmlađivanje. Stvaram novi sport i novi način razumevanja stvarnosti. Smrt je uvek neizbežna, ali postavljam ovo pitanje: jesmo li mi prva generacija koja neće umreti?’ - rekao je za Gardijan.

Život posvećen borbi protiv starenja

Džonson (47) smatra sebe "profesionalnim sportistom za podmlađivanje". Tvrdnje da usporava proces starenja potvrđuje biomarkerima, uključujući VO2 max (maksimalnu potrošnju kiseonika) i nivo upale, koje opisuje kao najbolje na svetu.

