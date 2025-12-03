Slušaj vest

Kontroverzni milioner Brajan Džonson koji je privukao pažnju svojim ambicioznim anti-ejdžing režimom, uključujući strogu ishranu, intenzivan program vežbanja i suplemente, objavio je da je već tri godine u vezi sa Kejt Tolo(30), u duboko ličnom i romantičnom postu. Četrdesetosmogodišnji Brajan izjavio je da je „nestrpljivo čekao 25 godina na ovakvo partnerstvo“.

U svom opširnom postu podelio je detalje o svojoj devojci Kejt, koja je poreklom iz BiH, ali je odrasla u Australiji. Upoznao ju je u svojoj kompaniji Kernel.

Kejt Tolo je prva žena i druga osoba koja je isprobala Blueprint, program osmišljen da uspori i preokrene proces starenja, a koji je kreirao milioner i biohaker Brajan Džonson.

Brajan je rekao da je ono što je počelo kao razgovor o poslu nakon radnog vremena postepeno preraslo u svakodnevni ritual, obojen opipljivom, ali neizgovorenom naklonošću. Brajan je rekao:

profimedia-0954033436.jpg
Brajan Džonson Foto: Netflix / Everett / Profimedia

„Ipak, održavali smo profesionalne granice. Kada smo radili na našem prvom projektu zajedno, razmena je tekla bez truda. Ona je mogla da zamisli i oseti ono što ja nisam mogao, i obrnuto. Pomoglo je i to što smo oboje imali prirodnu sklonost ka napornom radu. Naša radost je dolazila iz stvaranja.“

Kejt Tolo
Kejt Tolo Foto: Instagram/KateTolo

Džonson troši milione godišnje da bi se podmladio

Milijarder Brajan Džonson (47) troši oko 2 miliona dolara godišnje kako bi se podmladio i ponovo izgledao kao 18-godišnjak. Plaća tim od preko 30 lekara i medicinskih stručnjaka koji bi trebalo da mu pomognu da "preokrene proces starenja".

Redovno ga nadziru i testiraju gotovo svaki njegov organ. Između ostalog, tu su i analize krvi, MRI, ultrazvuk i kolonoskopija. Do sad je napravio 33.537 slika svojih creva. Prati sve - od težine kostiju do broja noćnih erekcija. Ceo proces pažljivo se dokumentuje.

Brajan Džonson troši 2 miliona godišnje da bi se podmladio Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Džonson se budi u 5 ujutru, uzima dvadesetak dodataka ishrani dnevno i jede strogu vegansku hranu koja uključuje raznovrsno povrće, bobičasto voće i orašaste plodove. Vežba sat vremena po 25 ciljanih vrsti vežbi. Na kožu nanosi sedam vrsta krema.

Kaže da dnevno unosi točno 1.977 kalorija, osiguravajući tako da mu nivo telesne masti ostane između 5 i 6 odsto. Takođe, dva sata pre spavanja nosi posebne naočare koje blokiraju plavu svetlost, a u krevet ide svaki dan u isto vreme.

20251203210603_940767.jpg
brajan-dzonson.jpg
brajan-dzonson.jpg
7987987989.jpg

