Slušaj vest

Vavedenje Presvete Bogorodice je i dan kada se pravoslavni vernici obavezno mole Bogorodici, bez obzira na to da li im je njena pomoć potrebna ili nije. Ovaj dan Srpska pravoslavna crkva i njeni vernice obeležavaju kao jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika, koji obeležavala ulazak trogodišnje Svete Marije u Božji hram sa roditeljima, na 4. decembar, kada je ustanovljen je praznik Vavedenje i za koji se pretpostavlja da se obeležava od 4. veka.

Međutim, iako je reč "vavedenje" prilično ustaljena u našem narodu, da li znate šta ona zapravo znači?

Vavedenje Foto: Youtube Printscreen

Reč "vavedenje" potiče od latinske reči "votum" (zavet) i označava čin posvećenja ili predanja nečega ili nekoga Bogu. U ovom slučaju, to je čin kada su Marijini roditelji, Joakim i Ana, ispunili zavet Bogu, donoseći svoju ćerku u Hram da bi služila Gospodu. Vavedenje Presvete Bogorodice označava njeno potpuno posvećenje Božjem planu, koji se u punoj meri ostvaruje kroz njenog božanskog Sina.

Običaji za Vavedenje

Veruje se da se na ovaj praznik ne započinju nikakvi važni poslovi, jer pada na takozvani usečni dan, odnosno onaj dan u sedmici kada je obeleženo Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, a to je bila upravo sreda! Pored toga ne bi trebalo uzimati noževe, makaze ili neka druga sečiva. Veruje se da će tako i čeljusti zveri preko predstojeće zime ostati zatvorena.

Bogorodica Foto: Shutterstock

Na Vavedenje se posebno gleda kakvo je vreme. Ako osvane sunčan dan, sledeća godina će biti lepa i sunčana. Sa druge strane, ako padne kiša, veruje se da će biti rodna godina, a jak vetar da je nerodna.

Vavedenje Presvete Bogorodice je i dan kada se obavezno treba pomoliti Bogorodici, bilo da ste u nevolji ili ne. Postoji puno molitvi Bogorodici, a ovo je jedna od onih koja se u hramovima izgovara za Vavedenje.

Bogorodica Foto: Printscreen

Molitva Bogorodici na Vavedenje

"O, Presveta Đevo, Carice nebesa i zemlje, pre svih vekova izabrana Nevesto Božija, Koja si u poslednja vremena došla u hram zakonski, radi obručenja sa Nebeskim Ženikom! Ti si napustila narod Svoj i dom oca Svojega, da bi Sebe prinela Bogu kao žrtvu čistu i neporočnu, i prva dala obećanje svagdašnje devstvenosti.

Podari i nama da se u sve dane života svoga sačuvamo u devstvenosti, celomudriju i strahu Božijem, da budemo hramovi Duha Svetoga, i iznad svega, pomozi svima koji u obiteljima žive i koji su se obručili na služenje Bogu da Te podražavaju, da svoje živote provode u čistoti devstvenosti, od mladosti noseći blagi i laki jaram Hristov i čuvajući svoje sveto obećanje.

Ti, Prečista, Koja si sve dane Svoje mladosti provela u hramu Gospodnjem, daleko od sablazni ovoga sveta, u neprestanom molitvenom bdenju i u svakom uzdržanju, duševnom i telesnom, pomozi i nama da odbijemo sva iskušenja neprijateljska koja dolaze od tela, sveta i đavola, dolazeći na nas od mladosti naše, i da ih pobedimo molitvom i postom.

Ti, Koja si u hramu Gospodnjem s angelima obitavala, ukrasila si se svim vrlinama, a posebno smirenjem, čistotom i ljubavlju i dostojno si se odgajila, kako bi bila spremna da telesno u Sebe primiš nesmestivog Logosa Božijeg.

Udostoj i nas, zahvaćene gordošću, neuzdržanjem i lenjošću, da se obučemo u svako savršenstvo duhovno, da svaki od nas uz Tvoju pomoć pripremi bračnu odeždu svoje duše i jelej dobrih dela, kako ne bismo nagi i nespremni pošli u susret našem Besmrtnom Ženiku i Tvom Sinu, Hristu Spasitelju i Bogu našem, nego da nas sa mudrim đevama primi u rajske obitelji, i da nas tamo udostoji da sa svima svetima uvek slavimo i proslavljamo svesveto Ime Oca i Sina i Svetoga Duha i Tvoje milosrdno zastupanje, sada, i svagda, i u vekove vekova. Amin."

(Kurir.rs/ Ona)

Bonus video: Čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice u Vaznesenjskoj crkvi