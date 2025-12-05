Slušaj vest

Tokom zimskih meseci, održavanje kvalitetnog vazduha u zatvorenom prostoru presudno je za naše zdravlje i udobnost. Ipak, savetuje se da se dom ne provetrava između 8 i 10 časova ujutru kada je veoma hladno napolju. Iako ova preporuka može delovati neočekivano, ona se zasniva na kombinaciji faktora povezanih sa temperaturom, stepenom zagađenja i energetskom efikasnošću.

U jutarnjim satima, od 8 do 10 časova, aktivnosti ljudi dostižu vrhunac: gužve u saobraćaju, odlazak na posao i pojačano korišćenje javnog i privatnog prevoza. Sve to doprinosi značajnom porastu emisije zagađujućih materija, naročito u gradskim sredinama. Otvaranjem prozora u tom periodu u dom ulazi veća količina zagađenog spoljašnjeg vazduha, što narušava kvalitet vazduha koji udišemo u zatvorenom prostoru.

Jutarnji vrhunac zagađenja

Rani jutarnji sati su ujedno i najhladniji deo dana tokom zime. Ako provetravate dom između 8 i 10 časova, u prostor unosite veoma hladan vazduh, koji brzo snižava unutrašnju temperaturu. Zbog toga grejni sistem mora intenzivnije da radi kako bi povratio toplinu, što povećava potrošnju energije i, samim tim, podiže račun za grejanje.

otvoren prozor Foto: Alexander Matvienko / Alamy / Profimedia

Uticaj na energetsku efikasnost

Stabilna temperatura u domu ključna je za efikasno korišćenje energije. Kada se provetrava u najhladnijim delovima dana, narušava se toplotna ravnoteža, pa grejni uređaji moraju da nadoknade izgubljenu toplinu. Ovo dodatno opterećenje ne samo što povećava potrošnju, već i može skratiti vek trajanja grejnog sistema zbog češćih i intenzivnijih ciklusa rada.

Najbolje vreme za provetravanje zimi

Da bi se postigao dobar balans između svežeg vazduha i zadržavanja toplote, idealno je provetravati tokom najpovoljnijeg dela dana. Period oko podneva, najčešće između 12 i 14 časova, smatra se najpogodnijim jer su temperature više, a stepen zagađenja manji. Kratko, ali snažno provetravanje od 5 do 10 minuta obično je sasvim dovoljno za osvežavanje vazduha bez većih gubitaka toplote.

Najbolje prakse za optimalno provetravanje

zagađenje vazduha Foto: Shutterstock

Kratko i intenzivno otvaranje prozora: Prozori se mogu širom otvoriti 5–10 minuta kako bi se napravila promaja koja brzo menja vazduh, a da zidovi i nameštaj ne stignu da se ohlade.

Odabir prostorija: Prednost treba dati prostorijama sa većom vlagom, poput kuhinje i kupatila, kao i spavaćim sobama, posebno nakon noćnog odmora.

Korišćenje mehaničke ventilacije: Ako je dom opremljen ovakvim sistemom, važno je proveriti da li radi ispravno. Dobro održavana ventilacija omogućava stalnu razmenu vazduha bez potrebe za otvaranjem prozora.

Prilagođavanje spoljnim uslovima: U slučaju povećanog zagađenja ili ekstremno hladnog vremena, treba prilagoditi navike provetravanja i birati vreme kada je napolju čistiji vazduh i blaže temperature.

Provetravanje tokom zime i dalje ostaje neophodno za održavanje dobrog kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. Ipak, korisno je izbegavati jutarnji period od 8 do 10 časova tokom velikih hladnoća zbog pojačanog zagađenja i niskih temperatura. Odabirom pravog vremena i primenom pravilnih navika moguće je očuvati zdravu unutrašnju sredinu, uz istovremenu uštedu energije.

