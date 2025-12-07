Slušaj vest

Svaki muškarac ima drugačiji ukus, ali astrologija može otkriti šta ga zaista privlači i pokreće mu emocije. Dok neki maštaju o nežnim i vernim ženama, drugi žude za samopouzdanim zavodnicama ili duhovitim avanturistkinjama. U nastavku otkrijte koji tip žene najviše odgovara svakom horoskopskom znaku – možda upravo vi imate sve ono što mu je potrebno.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Slab je na snažne i nezavisne žene. Voli kada otvoreno govore šta misle i kada mogu da se nose sa svakim izazovom. Uspeh i sposobnost najveći su afrodizijak za muškarca Ovna.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vesela, ženstvena žena koja zna kako da pruži podršku odmah će privući pažnju muškarca Bika. Ako ume malo da ga "prodrma" i pokrene, a pritom ostane nežna i graciozna, zaljubiće se preko ušiju.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Inteligentna, kreativna i duhovita žena biće magnet za nemirnog Blizanca. Potrebno je stalno ga intrigirati i iznenađivati — ona koja to uspe, osvojiće njegovo srce.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Ovaj muškarac pada na ženu koja je potpuno posvećena njemu. Treba da bude pomalo svega: i ranjiva i strastvena. Ako se on uz nju oseća kao zaštitnik i pravi muškarac, za njega je to ljubav zauvek.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Muškarca Lava privlače samouverene žene koje vole društvo i poneki trenutak glamura. Ona je sigurna u sebe, uvek se predstavlja u najboljem svetlu — i nije samo lepa, već i pametna, zabavna i ostvarena.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Muškarac Devica najčešće pada na "devojku iz komšiluka". Ona je lepa i inteligentna, ali se ne nameće. Nježna je, logična i tolerantna prema njegovim sitnim ispadi­ma. Ne treba da bude previše emotivna niti da pokazuje preterano oduševljenje — to mu ne prija.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

On traži savršenu ženu, svoj idealan par. Kada pronađu onu pravu, Vage će učiniti sve da veza uspe. Obično ih privlače žene koje lepo izgledaju, zabavne su, posvećene, pametne, sigurne u sebe i imaju dobru emocionalnu intuiciju.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpija želi najbolje, traži najbolje i obično ga i dobije. Ako je izabrao baš vas, znači da ste po njegovim merilima vrhunski. Žena koja osvaja Škorpiju mora biti pametna, seksi, avanturistički nastrojena, strastvena, nezavisna i često sportski građena.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Žena koju će ovaj muškarac voleti mora da deluje inspirativno, energično i uzbudljivo. Ona ga podstiče da razmišlja više, da se upušta u nove izazove, a on nju vidi kao prelepu i izazovnu.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Muškarcu Jarcu treba vremena da se istinski zaljubi, zato mu odgovara samouverena, stabilna žena koja zna šta želi, ali se ne nameće. Treba da bude seksi u granicama ukusa i da ima svoj život — karijeru, hobije, interesovanja i snove.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Ona mora imati nešto jedinstveno, ali i pokazati dozu ranjivosti. Nije joj važno šta drugi misle. Radi ono što ona želi, a upravo to najviše privlači muškarca Vodoliju.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

On voli ljubav i voli da bude voljen. Žena koja će ga osvojiti mora imati veliko srce, biti nežna, velikodušna i otvorenog uma. Važno mu je i da je brižna prema ljudima i životinjama. Često je sklon umetnosti, pa mu je i to važna osobina kod partnerke.

