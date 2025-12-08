Slušaj vest

Newsweek je razgovarao sa veterinarkom dr Lizom Kan o rasama pasa koje najlakše čitaju emocije svojih vlasnika. Ne iznenađuje što se tri od pet najdarovitijih nalaze i na listi najinteligentnijih pasa koju je sastavio Stenli Koren, profesor emeritus psihologije na Univerzitetu Britanske Kolumbije i poznati istraživač pasa. To su border koli, pudla i zlatni retriver. Ostale emocionalno inteligentne rase uključuju kavalir king čarls španijele i mađarske vižle.

Dr Kan, koja radi u Embrace Pet Insurance u Klivlendu, kaže: „Psi s visokom emocionalnom inteligencijom su oni koji zaista mogu da se usklade s ljudskim emocijama. Oni bolje prepoznaju kako se njihov vlasnik oseća i umeju da adekvatno odreaguju.“

Border koli Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Kako psi prepoznaju naša osećanja

Istraživanja pokazuju da su emocionalni signali često vrlo suptilni, a životinje ih mogu registrovati na različite načine. Psi umeju da razlikuju emocije na osnovu govora tela, izraza lica, tona glasa, pa čak i mirisa. Te signale ne samo da prepoznaju, već oni realno utiču na njihovo ponašanje.

Dr Kan objašnjava: „Kada je vlasnik srećan, psi reaguju razigrano. Kada je tužan, psi pružaju utehu.“

Zašto su neke rase bolje u tome od drugih

Razlog je kombinacija inteligencije i selektivnog uzgoja. Dr Kan kaže: „Visok nivo inteligencije svakako pomaže. To daje određenim rasama prednost u razumevanju ljudskih emocija, ali možda još veću ulogu ima namenska selekcija kroz istoriju.“

pudla Foto: Shutterstock

Neke rase su vekovima uzgajane upravo zbog bliskog rada s ljudima.

„Na primer, border koliji su uzgajani za čuvanje stoke, što znači da su morali vrlo dobro da prate signale svog vlasnika da znaju kada je on zadovoljan, a kada ljut zbog loše obavljenog posla. Psi uzgajani za društvo takođe su birani po tome koliko dobro mogu da uteše čoveka i prepoznaju kada mu je potrebna bliskost“, rekla je veterinarka za Newsweek.

Da li vlasnici mogu da treniraju emocionalnu inteligenciju kod pasa?

Jedno istraživanje Univerziteta Bari Aldo Moro u Italiji proučavalo je kako psi reaguju na emocionalne zvuke poput smeha ili plača. Pustili su im snimke šest osnovnih ljudskih emocija i merili aktivnost mozga, rad srca i ponašanje.

Zlatni retriver Foto: Profimedia

Psi su koristili desnu hemisferu mozga više za negativne zvuke (strah, tuga), a levu za pozitivne (radost). Promene u srčanom ritmu i ponašanju pokazale su da su istinski osetljivi na emocije izražene samo glasom. To sugeriše da je čitanje emocija delom urođena sposobnost.

Dr Kan zaključuje: „Emocionalna inteligencija može delimično da se trenira. To se postiže doslednim nagrađivanjem željenog ponašanja. Takođe, važno je izlagati psa različitim situacijama, kako bi se osećao sigurno i opušteno kada se susretne s nečim novim.“

(Kurir.rs/ Nova)

