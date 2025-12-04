Kako prijaviti problem sa grejanjem

Kako se temperature spuštaju, a računi za energiju rastu, mnogi se pitaju kako da dom bude topao bez ogromnih troškova. Stručnjaci za grejanje otkrivaju koliko sati je optimalno da sistem za grejanje bude uključen, kao i u kojim periodima dana je najbolje grejati prostor.

Do osam sati grejanja dnevno je dovoljno

Foto: Shutterstock

Prema rečima Nikolasa Oklanda, stručnjaka za termotehniku iz kompanije Trade Radiators, većina ljudi tokom dana nije kod kuće. Zbog toga je, kako kaže, sasvim dovoljno da grejanje bude uključeno:

2 do 3 sata ujutru

do 5 sati u večernjim satima Ukupno — najviše osam sati dnevno.

Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju Foto: Shutterstock

Naravno, ne postoji jedno univerzalno rešenje za sve, jer dužina zagrevanja zavisi od više faktora: izolacije doma, broja radijatora, kapaciteta kotla i brzine kojom grejni sistem podiže temperaturu u prostoru.

Kada uključiti i isključiti grejanje?

Stručnjak Džejmi Hit iz kompanije Build & Plumb savetuje da se grejanje:

uključi oko 30 minuta pre buđenja kako bi dom bio topao kada ustanete

Radijatorski mulj često je uzrok hladnih radijatora i sporog zagrevanja Foto: Shutterstock

Ako ste na poslu ili van kuće tokom dana — nema potrebe za grejanjem praznog prostora:

„Podesite termostat tako da grejanje bude isključeno dok niko nije kod kuće“, ističe Hit.

Šta ako ste tokom dana kod kuće?

U tom slučaju stručnjaci preporučuju dva rešenja:

kratko uključenje grejanja oko podneva

korišćenje uljnog radijatora ili električnog grejača u prostoriji u kojoj boravite

Na taj način izbegavate nepotrebno zagrevanje čitavog doma.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Poslednje uključenje pre povratka kući

Da bi toplota bila ravnomerno raspoređena do večeri, savet je:

uključiti grejanje ~30 minuta pre dolaska kući

ostaviti sistem da radi još nekoliko sati u večernjim satima

Tako se postiže prijatna temperatura bez prevelike potrošnje energije.

