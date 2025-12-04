Koliko sati dnevno treba da zagrevate stan da bude topao: Eksperti tvrde "Ne treba vam ni minut duže!"
Kako se temperature spuštaju, a računi za energiju rastu, mnogi se pitaju kako da dom bude topao bez ogromnih troškova. Stručnjaci za grejanje otkrivaju koliko sati je optimalno da sistem za grejanje bude uključen, kao i u kojim periodima dana je najbolje grejati prostor.
Do osam sati grejanja dnevno je dovoljno
Prema rečima Nikolasa Oklanda, stručnjaka za termotehniku iz kompanije Trade Radiators, većina ljudi tokom dana nije kod kuće. Zbog toga je, kako kaže, sasvim dovoljno da grejanje bude uključeno:
- 2 do 3 sata ujutru
- do 5 sati u večernjim satima
Ukupno — najviše osam sati dnevno.
Naravno, ne postoji jedno univerzalno rešenje za sve, jer dužina zagrevanja zavisi od više faktora: izolacije doma, broja radijatora, kapaciteta kotla i brzine kojom grejni sistem podiže temperaturu u prostoru.
Kada uključiti i isključiti grejanje?
Stručnjak Džejmi Hit iz kompanije Build & Plumb savetuje da se grejanje:
uključi oko 30 minuta pre buđenja kako bi dom bio topao kada ustanete
Ako ste na poslu ili van kuće tokom dana — nema potrebe za grejanjem praznog prostora:
„Podesite termostat tako da grejanje bude isključeno dok niko nije kod kuće“, ističe Hit.
Šta ako ste tokom dana kod kuće?
U tom slučaju stručnjaci preporučuju dva rešenja:
- kratko uključenje grejanja oko podneva
- korišćenje uljnog radijatora ili električnog grejača u prostoriji u kojoj boravite
Na taj način izbegavate nepotrebno zagrevanje čitavog doma.
Poslednje uključenje pre povratka kući
Da bi toplota bila ravnomerno raspoređena do večeri, savet je:
- uključiti grejanje ~30 minuta pre dolaska kući
- ostaviti sistem da radi još nekoliko sati u večernjim satima
Tako se postiže prijatna temperatura bez prevelike potrošnje energije.
