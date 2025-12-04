Slušaj vest

Sigurno ste se bar jednom zapitali da li je ispravno reći "čak štaviše" ili samo "štaviše"? Ova jezička dilema pojavljuje se često u srpskom jeziku, a dodatnu zabunu donose profesori, stariji tekstovi ili čak prijatelji koji koriste različite varijante.

Mnogi misle da "čak štaviše" zvuči elokventnije i ponekad ga upotrebljavaju u razgovorima, esejima ili raspravama kako bi zvučali pametnije. Ipak, ovo je klasičan primer pleonazma - nepotrebnog dupliranja značenja.

Zašto je to greška? U srpskom jeziku reči "čak" i "štaviše" u ovom kontekstu imaju vrlo slično značenje. Dakle, kada kažete "čak štaviše", u stvari govorite "štaviše štaviše", što je suvišno.

Dakle, dovoljno je da koristite samo jednu od ove dve reči. Najčešće se preporučuje jednostavno reći "štaviše" jer je jasno, elegantno i gramatički ispravno.

Mali trik - ako želite da vaš govor ili tekst zvuči bogato, a da pritom bude tačan, držite se kratkih i preciznih izraza. Manje je zaista više, i u jeziku, i u stilu.

