Epizoda popularnog slovenačkog kviza znanja „Na lovu“ (slovenačka "Potera") donela je trenutak koji će se zasigurno dugo pamtiti i prepričavati, kako u Sloveniji, tako i u susednim zemljama. U napetoj završnoj poteri, gde su sekunde odlučivale o sudbini tima i osvajanju značajnog novčanog iznosa, 61-godišnji takmičar Zvonko, po zanimanju lični asistent, napravio je gaf koji je odjeknuo regionom.

Na jedno od postavljenih pitanja, Zvonko je bez mnogo oklevanja odgovorio da je aktuelni predsednik Republike Srbije – Zoran Milanović. Njegov netačan odgovor, kojim je aktuelnog hrvatskog predsednika „preselio“ u Predsedničku palatu u Beogradu, izazvao je smeh i nevericu, postavši trenutni hit na društvenim mrežama i portalima. Ovaj simpatični trenutak nepoznavanja političkih prilika u susedstvu pokazao je kako pritisak i brzina u kvizu mogu dovesti do najneočekivanijih odgovora.

Zvonko nije bio sam u borbi za novac. Uz njega je stajao, kako je u najavi epizode opisano, „snažan tim koji obećava tešku i nemilosrdnu borbu“. Taj tim činili su još i 34-godišnja projektna inženjerka Sabina, 33-godišnji građevinski inženjer Martin i 50-godišnji menadžer ljudskih resursa Andrej. Zajedničkim snagama, kroz pojedinačne igre, uspeli su da prikupe impresivan iznos od 17.000 evra, koji su potom branili u završnoj poteri. Sa početnom prednošću od čak 20 koraka ispred lovca, njihove šanse za pobedu činile su se izuzetno velikima, ali ishod je na kraju bio drugačiji od onoga čemu su se nadali.

Sa druge strane stajao je neumoljivi 33-godišnji lovac Viktor Zelj, magistar italijanskog i francuskog jezika, koji ih je na kraju stigao. Ovaj zabavni previd dao je povoda za brojne duhovite komentare, a mediji su slikovito opisali kako je Zvonko „iselio“ Zorana Milanovića s Pantovčaka i „uselio“ ga u beogradsku rezidenciju, zamenivši ga tako sa Aleksandrom Vučićem, koji dužnost predsednika Srbije obavlja od 2017. godine.

