Dnevni horoskop za 5. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.

OVAN

Planetarna situacija na nebu može da vam donese previše analize i neodlučnost. Bolje je da odluke donosite timski. Partner se ponaša nedosledno i ne znate na čemu ste. Otvoreno porazgovarajte o svemu. Pad imuniteta.

BIK

Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima mogu da naiđu na prepreke. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Stari problem u okviru porodice može da kulminira. Međutim, ovog puta iziskuje hitno rešenje. Pojačan stres.

BLIZANCI

Potrudite se da što preciznije izrazite svoje ideje i stavove kako ne bi došlo do velikog nesporazuma. Krupne odluke odložite za kasnije. Uspešno ćete prevazići jedan problem u porodici koji vas već duže vreme muči. Probavne smetnje.

RAK

Glavna tema ovog dana su finansije. Zahvaljujući mudrom poslovnom potezu, očekuje vas finansijski dobitak. Zajedničkim snagama s partnerom uspešno ćete realizovati jedan važan cilj. Period harmonije. Promenite režim ishrane.

LAV

Predstoji vam uspeh u saradnji sa inostranstvom. Uspešan poslovni sastanak najaviće vam unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Moguće su nesuglasice i rasprave. Više se odmarajte.

DEVICA

Ovaj dan obeležiće uspešan poslovni sastanak. Otvara vam se nova perspektiva u okviru saradnje sa inostranstvom. Očekuju vas nesuglasice, ali ćete ipak na kraju uspešno rešiti jedan veliki problem. Meteoropatske reakcije.

VAGA

Potrudite se da jasno izlažete svoje stavove. Moglo bi vrlo lako da dođe do velikog nesporazuma. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Privlačnost između vas je neodoljiva. Nesanica.

ŠKORPIJA

Pruža vam se prilika da proširite krug poslovnih saradnika. To će se veoma pozitivno odraziti na obim posla i vaše finansije. Partner se ponaša nedosledno, i to u vama budi sumnju u njegova osećanja. Variranje pritiska.

STRELAC

Uspeh u trgovini i u okviru uslužnih delatnosti i ugostiteljstva obeležiće ovaj dan na poslu. Uspešan poslovni sporazum. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom. Uspešno ste prevazišli nesporazum odranije. Bolovi u grlu.

JARAC

Uspešno ćete prevazići komplikovan splet okolnosti do kog može doći na poslu. Uspeh na timskom nivou. Danas možete da se nađete u iskušenju da se upustite u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Probavne smetnje.

VODOLIJA

Pruža vam se prilika da pokrenete nov izvor prihoda. Možete početi da zarađujete od hobija. Finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi očekuje kratkotrajna, ali burna rasprava s partnerom. Moguće su scene zbog ljubomore. Loša cirkulacija.

RIBE

Glavna tema je vaša finansijska situacija. Zahvaljujući dobrom osećaju za poslovni pravac, očekuje vas prava poslovna ekspanzija. Vaš odnos s partnerom funkcioniše u stilu dva koraka napred - korak nazad. Kriza poverenja. Nervoza.