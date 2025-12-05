Slušaj vest

Dnevni horoskop za 5. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Planetarna situacija na nebu može da vam donese previše analize i neodlučnost. Bolje je da odluke donosite timski. Partner se ponaša nedosledno i ne znate na čemu ste. Otvoreno porazgovarajte o svemu. Pad imuniteta.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Bikovi koji se bave uslužnim delatnostima mogu da naiđu na prepreke. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Stari problem u okviru porodice može da kulminira. Međutim, ovog puta iziskuje hitno rešenje. Pojačan stres.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Potrudite se da što preciznije izrazite svoje ideje i stavove kako ne bi došlo do velikog nesporazuma. Krupne odluke odložite za kasnije. Uspešno ćete prevazići jedan problem u porodici koji vas već duže vreme muči. Probavne smetnje.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Glavna tema ovog dana su finansije. Zahvaljujući mudrom poslovnom potezu, očekuje vas finansijski dobitak. Zajedničkim snagama s partnerom uspešno ćete realizovati jedan važan cilj. Period harmonije. Promenite režim ishrane.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Predstoji vam uspeh u saradnji sa inostranstvom. Uspešan poslovni sastanak najaviće vam unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Moguće su nesuglasice i rasprave. Više se odmarajte.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan obeležiće uspešan poslovni sastanak. Otvara vam se nova perspektiva u okviru saradnje sa inostranstvom. Očekuju vas nesuglasice, ali ćete ipak na kraju uspešno rešiti jedan veliki problem. Meteoropatske reakcije.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Potrudite se da jasno izlažete svoje stavove. Moglo bi vrlo lako da dođe do velikog nesporazuma. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Privlačnost između vas je neodoljiva. Nesanica.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pruža vam se prilika da proširite krug poslovnih saradnika. To će se veoma pozitivno odraziti na obim posla i vaše finansije. Partner se ponaša nedosledno, i to u vama budi sumnju u njegova osećanja. Variranje pritiska.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Uspeh u trgovini i u okviru uslužnih delatnosti i ugostiteljstva obeležiće ovaj dan na poslu. Uspešan poslovni sporazum. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom. Uspešno ste prevazišli nesporazum odranije. Bolovi u grlu.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Uspešno ćete prevazići komplikovan splet okolnosti do kog može doći na poslu. Uspeh na timskom nivou. Danas možete da se nađete u iskušenju da se upustite u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Probavne smetnje.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pruža vam se prilika da pokrenete nov izvor prihoda. Možete početi da zarađujete od hobija. Finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi očekuje kratkotrajna, ali burna rasprava s partnerom. Moguće su scene zbog ljubomore. Loša cirkulacija.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Glavna tema je vaša finansijska situacija. Zahvaljujući dobrom osećaju za poslovni pravac, očekuje vas prava poslovna ekspanzija. Vaš odnos s partnerom funkcioniše u stilu dva koraka napred - korak nazad. Kriza poverenja. Nervoza.

Ne propustiteZanimljivostiPun Mesec u Strelcu 5. decembra donosi velike promene, sve karte se otkrivaju
pun Mesec.jpg
ZanimljivostiDo kraja godine ova 3 horoskopska znaka okrenuće točak sreće: Sve što treba da urade je da krenu napred
Ilustracija - krug Zodijaka
ZanimljivostiČuvena ruska astrološkinja podelila veliki horoskop za 2026. godinu: Za svaki znak ima važnu najavu
Ilustracija zodijačkog kruga
ZanimljivostiKraj godine ispunjava želje ovim horoskopskim znakovima: Zbog svega što ste radili tokom 2025. u decembru dobijate nagrade
Ilustracija - krug Zodijaka

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija