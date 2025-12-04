Slušaj vest

Hrvatica Tihana u svojoj viralnoj ispovesti na TikToku tvrdi da je dobila otkaz nakon što je otišla na koncert Marka Perkovića Tompsona.

Devojka tvrdi da je dobila otkaz u restoranu u Nemačkoj nakon što je posetila dva koncerta ovog kontroverznog hrvatskog pevača.

Tihana na Tompsonovom koncertu Foto: _tihanna/tiktok

Prema njenim rečima, u ugostiteljskom objektu je radila duži period i nikada ranije nije bilo problema, sve dok poslodavci nisu saznali da je bila na koncertima u Hrvatskoj.

Tihana tvrdi da su vlasnici restorana, koji su prema njenim rečima “druge vere, ali rođeni u Nemačkoj”, izrazili nezadovoljstvo njenim odlaskom na Tompsonov koncert.

“Sve je bilo uredu dok nisam otišla na Tompsonov koncert. Odjednom je nastao problem”, navela je u videu.

Za dodatno pogoršanje odnosa krivi, kako kaže, snaju vlasnika, koja je rođena u Nemačkoj, ali ima srpske korene, naglašavajući da je upravo ona insistirala na otkazu.

Njena objava na TikToku izazvala je veliku raspravu, pa je video u kratkom roku dobio na stotine komentara.

Dok je deo publike pružio podršku, drugi su kritikovali celu situaciju, ističući da radno mesto ne bi smelo zavisiti od privatnih muzičkih opredeljenja zaposlenih.

Ko je Marko Perković?

Marko Perković Tompson je hrvatski pevač i kantautor. Prvu pesmu „Bojna Čavoglave“ napisao je i otpevao u toku rata, a popularnost je stekao albumom „E, moj narode“ iz 2002. godine. Rođen je 27. oktobra 1969. godine u mestu Čavoglave u Dalmatinskoj zagori.

Pesme „Bojna Čavoglave“, „Moli mala“, „Anica – Kninska kraljica“, „Zaustavi se vjetre“, „Lijepa li si“ i druge su zbog svog nacionalističkog karaktera stekle veliku popularnost u Hrvatskoj. Premda tvrdi da nije otpevao zloglasnu pesmu „Jasenovac i Gradiška Stara“ kojom se veličaju ustaški zločini na prostoru Nezavisne Države Hrvatske (NDH), mnogi ga smatraju izvođačem koji ne veliča samo patriotizam, nego i ustaštvo.

Nekoliko puta je pokušao da se ogradi od epiteta pevača koji podržava fašizam, nacizam i ustaštvo, ali se mnogi ne slažu sa tim. Pojedine evropske zemlje su zbog skandala sa ustaštvom zabranjivale njegove nastupe, ali uprkos tome, u dosadašnjoj karijeri je napravio nekoliko velikih turneja po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji.

Ratni period i početak karijere Početkom rata na prostoru bivše Jugoslavije pridružio se Zboru narodne garde i zadužio američku automatsku pušku Tompson (Thompson) po kojoj je i dobio nadimak. Kako bi podigao moral vojske napisao je i uz gitaru otpevao pesmu „BojnaČavoglave“ koju su ubrzo nakon toga pevali mnogi hrvatski vojnici i dobrovoljci.

(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)