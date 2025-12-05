Slušaj vest

Ponekad upravo sitnice iz školskih svezaka uspeju da izmame najšire osmehe – a to potvrđuje i nedavna situacija jednog mališana iz Srbije. Sve je počelo kada je njegova mama na internetu podelila njegove odgovore sa kontrolnog zadatka iz predmeta Svet oko nas. Među njima se posebno istakao jedan koji je osvojio srca korisnika društvenih mreža.

Na fotografiji objavljenoj na forumu Reddit vidi se da je učenik drugog razreda osnovne škole imao test o osnovnim činjenicama o Srbiji. Na neka pitanja je odgovorio tačno, neka je preskočio, ali je jednim duhovitim odgovorom uspeo da nasmeje ljude širom zemlje.

Na pitanje "Naziv naše himne je?", dečak je umesto tačnog odgovora - "Bože pravde", napisao - "Bože zdravlja".

"Više mi ima smisla ovaj naziv himne koji je sinčić na kontrolnom napisao. Aj' Bože zdravlje narode", napisala je majka.

Fotografija je ubrzo postala hit na društvenim mrežama, a zanimljivi komentari nizali su se iz minuta u minut.

"Ima i ono gde je legendica koja je napisala 'Bože pomozi'", "Kada pravde nema, Bože pomaži", "Moglo je biti gore. Mogao je napisati 'Bože Dragi'", "Tačan naziv za himnu je 'Kuku majko gde se rodi'", pisali su korisnici.

Iako je majka kasnije otkrila da je mališan na kontrolnom dobio dvojku, jedan komentator je priznao da bi mu dao desetku.

"Odlično ime za himnu. Detetu bih dao desetku, a ne peticu, iako je to osnovna škola", napisao je on.

