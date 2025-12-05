Slušaj vest

Jedan mladić je preko noći postao senzacija nakon što je na Instagramu podelio snimak u kojem otvoreno govori o tome da razmišlja da napusti posao – i to bez ikakvog plana šta će dalje. Njegova ranjivost i autentičnost brzo su se dopale mnogima koji se osećaju slično na svojim radnim mestima, pa je video u rekordnom vremenu premašio dva miliona pregleda.

Pre nego što je postao hit na mrežama, Anšul je imao svega oko 10.000 pratilaca. Međutim, samo dan kasnije, taj broj je porastao na više od 22.000, dok je snimak u kojem deli svoju unutrašnju borbu i emotivne trenutke vezane za posao dostigao milionsku gledanost.

Sve je zapravo počelo sasvim nenametljivo – videom pod nazivom "Nedeljna razmišljanja“. U njemu je Anšul otkrio da planira da sutradan jednostavno da otkaz na poslu, iako nema nikakvu predstavu o tome šta ga čeka nakon tog koraka.

"Dajem otkaz sutra i nemam pojma što ću raditi", rekao je, zvučeći istovremeno i zabrinuto ali i rasterećeno. "Mrzim posao koji radim i mrzim svoju trenutnu životnu situaciju", bio je direktan.

Nakon što je prvi video "eksplodirao", objavio je i nastavak. Vidno uznemiren, opisao je kako se oseća.

"7:45 je i moram na posao do 10. Bojim se. Ne znam što da radim. Dvoumim se. Mozak mi govori da uzmem još malo vremena i razmislim, ali jedan mi dio kaže – samo idi.", govorio je o unutrašnjem rascepu koji mnogi mladi i te kako prepoznaju.

Njegovi pratioci na mrežama bilu su tu za svaki korak i čekali presudu: hoće li zaista imati hrabrosti da pošalje mejl. A onda je objavio i kako se saga završila.

Anšul je potvrdio ono što su mnogi navijali da učini: "Poslao sam mejl. To je to"

"Dakle, vratio sam se kući i poslao mejl koji službeno znači da dajem otkaz. Bože dragi… tata uopšte nije srećan. Mama me je podržala. Ali radim ono što ja želim i znam da je ovo pravi put. Prilično sam siguran u sebe. Snaći ću se već. Šta je najgore što se može desiti? Ali želim da rizikujem. Želim sebi da dam priliku jer verujem u sebe", rekao je on.

Dodao je da je video namerno snimljen bez scenarija, "sirov", kako je rekao, jer se tek nekoliko minuta pre toga oprostio od svog posla.

"Ovo su samo moje sirove misli nakon što sam dao otkaz i nemam nikakav plan. Mislim da postoji ona izreka da je najveća opasnost igrati na sigurno… Ma j**eš sve, idem za tim. Uglavnom, poslao sam mejl. I sad je zvaničnom stvarno sam dao otkaz“, zaključio je.

U nastavku je priznao da još nema jasnu viziju budućnosti, ali da je već dobio nekoliko poslovnih ponuda – iako mu je potrebno vremena za razmišljanje.

"Sebe vidim u svetu fitnesa, to je ono što volim da radim“, rekao je.

Osvrnuo se i na ogromnu pažnju koju je u tako kratkom vremenu privukao: "Samo sam seo i pričao. Bio sam iskren.“

