Odluka da mesec dana ne koristim dezodorans pala je baš tokom najtoplijeg leta u istoriji. Temperature su išle i do 41°C, a svaki korak je delovao kao da vas uvlači u vulkan.

Zašto sam to uradio?

Većina dezodoransa i antiperspiranata sadrži hemikalije i aluminijum koji nisu najbolji za zdravlje. Dakle, izbor je bio: mirisati kao đubre ili mazati hemiju po limfnim čvorovima. Lako? Nije.

Nedelja 1: Početak izazova

Prvih nekoliko dana sve je delovalo u redu. Iako sam se znojio kao fontana, nisam osećao neprijatan miris. Jedino je moja devojka odmah primetila:

„Smrdiš užasno.“

Ali ignorisao sam. Mislio sam da moj prirodni miris nije problem.

Nedelja 2: Prava istina o znoju

Sve se promenilo posle trčanja u sparini. Moj znoj je mirisao na stare kokice, čips i jeftin kolon. Na poslu i u društvu — svi su primetili.

Shvatio sam: ne nošenje dezodoransa uništava samopouzdanje i može učiniti da svi oko vas osećaju nelagodnost.

Nedelja 3: Pravim strategije preživljavanja

Nisam trčao, izbegavao sam beli luk i stalno se tuširao. Odeću sam prao sa cvetnim omekšivačem, a mini sapune koristio da ublažim miris. Otkrio sam da najviše smrdi iz pazuha, a ja sam paranoično pokušavao da sve kontrolišem.

Nedelja 4: Spas dolazi

Kupovina nove kolonjske u Sephori bila je trenutak spasa. Svaki miris je bio novo iskustvo: kedar, biber, duvan…

Na kraju, kad je mesec prošao, ponovo sam stavio dezodorans i disao olakšano.

Šta sam naučio? Obožavam da mirisem lepo

Ne mogu pobediti biologiju — znoj smrdi

Dezodorans je moj najbolji prijatelj

Mesec bez dezodoransa bio je lekcija iz prirode i realnosti — i da, mnogo je teže nego što sam mislio.

