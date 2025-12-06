Prestao sam da koristim dezodorans mesec dana: Evo šta se desilo sa mojim telom, shvatio sam jedno
Odluka da mesec dana ne koristim dezodorans pala je baš tokom najtoplijeg leta u istoriji. Temperature su išle i do 41°C, a svaki korak je delovao kao da vas uvlači u vulkan.
Zašto sam to uradio?
Većina dezodoransa i antiperspiranata sadrži hemikalije i aluminijum koji nisu najbolji za zdravlje. Dakle, izbor je bio: mirisati kao đubre ili mazati hemiju po limfnim čvorovima. Lako? Nije.
Nedelja 1: Početak izazova
Prvih nekoliko dana sve je delovalo u redu. Iako sam se znojio kao fontana, nisam osećao neprijatan miris. Jedino je moja devojka odmah primetila:
„Smrdiš užasno.“
Ali ignorisao sam. Mislio sam da moj prirodni miris nije problem.
Nedelja 2: Prava istina o znoju
Sve se promenilo posle trčanja u sparini. Moj znoj je mirisao na stare kokice, čips i jeftin kolon. Na poslu i u društvu — svi su primetili.
Shvatio sam: ne nošenje dezodoransa uništava samopouzdanje i može učiniti da svi oko vas osećaju nelagodnost.
Nedelja 3: Pravim strategije preživljavanja
Nisam trčao, izbegavao sam beli luk i stalno se tuširao. Odeću sam prao sa cvetnim omekšivačem, a mini sapune koristio da ublažim miris. Otkrio sam da najviše smrdi iz pazuha, a ja sam paranoično pokušavao da sve kontrolišem.
Nedelja 4: Spas dolazi
Kupovina nove kolonjske u Sephori bila je trenutak spasa. Svaki miris je bio novo iskustvo: kedar, biber, duvan…
Na kraju, kad je mesec prošao, ponovo sam stavio dezodorans i disao olakšano.
Šta sam naučio?
- Obožavam da mirisem lepo
- Ne mogu pobediti biologiju — znoj smrdi
- Dezodorans je moj najbolji prijatelj
Mesec bez dezodoransa bio je lekcija iz prirode i realnosti — i da, mnogo je teže nego što sam mislio.
